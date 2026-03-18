Llorca se estrena como fallero en la Ofrenda y 'enmienda' las ausencias de Mazón

Lo dejó caer como una posibilidad en los primeros días de marzo, e incluso lo vinculó con que su hija le acompañara en el trayecto, y finalmente Juanfran Pérez Llorca participará este miércoles en la Ofrenda. El 'president' de la Generalitat se estrena así a lo grande en las Fallas de València siendo uno más de los decenas de miles de valencianos que acuden hasta la plaza de la Virgen a entregar el ramo a la Mare de Déu y enmienda la excepcionalidad de su predecesor, Carlos Mazón, el año pasado.

"Primeras veces que marcan para siempre. Ilusionado en el sentimiento que describen los que ya han ofrenat antes a la nuestra Mare de Déu", ha escrito en su perfil de Instagram en el que se le ve probándose el traje con el que desfilará esta tarde. Lo hará con la vestimenta de torrentí, y no la de saragüell, en un tono gris, con un pañuelo marrón estampado con tonos rojizos, a juego con el fajín y un chaleco blanco con detalles florales.

Llorca se prueba el traje de torrentí / Levante-EMV

De hecho, en el vídeo subido el martes por la noche, que pertenece a la prueba del traje antes de vestirse el día oficial, no se acaba de ver cómo le queda todo el conjunto a Llorca, sino que se trata solo de una especie de 'trailer' de lo que se verá el miércoles en la Ofrenda. Su participación supondrá el estreno de un president de la Generalitat en la Ofrenda, un espacio muy dado para representantes políticos y donde el martes participaron, entre otras, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra y líder del PSPV, Diana Morant.

Según ha podido saber este periódico, el dirigente del PPCV hará el desfile junto a su hija pequeña con la Falla Zenete (también conocida como Falla Jesús-San Francisco de Borja), dentro del sector La Roqueta-Arrancapins. El recorrido lo empezarán en la calle Quevedo sobre las 17:50 horas y llegarán, entrando por San Vicente, a la plaza de la Virgen sobre las 18:20 horas. Su paso se aproximará en horario al de la exvicepresidenta Mónica Oltra, pero antecederá al de la alcaldesa, María José Catalá.

Contraste con Mazón

La presencia de Llorca en la Ofrenda complementa una agenda muy fallera del jefe del Consell que resalta especialmente si se compara con la que tuvo hace justo un año su predecesor, Carlos Mazón. El entonces president, en un momento político de máxima debilidad por la gestión de la dana y las revelaciones sobre su paradero en la tarde del 29-O, apenas se dejó ver durante las fiestas y solo acudió la noche de la cremà al balcón del Ayuntamiento de València, un espacio acordonado y reservado para autoridades.

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A diferencia de Mazón, Llorca este año ha acudido en varias ocasiones al balcón del consistorio para ver la mascletà, ha paseado con el secretario general del PP, Miguel Tellado, por las Fallas, ha recibido a los falleros de Especial y ha acudido a actos a pie de calle como el martes estuvo en la Falla Velluters donde posó junto a un ninot en el que salía retratado. Este miércoles irá también por la noche a la Nit del Foc.