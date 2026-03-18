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Morant acaba 'cremada' con "les Fallas"

Diana Morant y Pilar Bernabé desfilan ante la Mare de Déu en la Ofrenda

Diana Morant y Pilar Bernabé desfilan ante la Mare de Déu en la Ofrenda / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

Diana Morant es fallera. Muy fallera. De hecho, su implicación en las fiestas de Gandia propulsaron su carrera política que le ha llevado, de momento, al Gobierno de España y al liderazgo del PSPV. No obstante, su estreno en la Ofrenda de València este miércoles junto a Pilar Bernabé ha acabado en trastabilleo lingüístico. Y por partida doble y en distinta plataforma haciendo patente eso de que quien tiene boca, se equivoca.

La primera errata llegó en directo en À Punt. En una entrevista ante la tele pública, a pie de Ofrenda y en valenciano, Morant habló de la "cremada" de la plaza del Ayuntamiento, en lugar de referirse a ella como cremà. Después, en redes sociales, publicó su fotografía junto a la delegada del Gobierno: "Primera ofrena en les Fallas de València i amb la millor companyia", hablando de las "Fallas" en castellano pese al uso del valenciano en el resto de la frase.

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