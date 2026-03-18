Vaivén
Morant acaba 'cremada' con "les Fallas"
Diana Morant es fallera. Muy fallera. De hecho, su implicación en las fiestas de Gandia propulsaron su carrera política que le ha llevado, de momento, al Gobierno de España y al liderazgo del PSPV. No obstante, su estreno en la Ofrenda de València este miércoles junto a Pilar Bernabé ha acabado en trastabilleo lingüístico. Y por partida doble y en distinta plataforma haciendo patente eso de que quien tiene boca, se equivoca.
La primera errata llegó en directo en À Punt. En una entrevista ante la tele pública, a pie de Ofrenda y en valenciano, Morant habló de la "cremada" de la plaza del Ayuntamiento, en lugar de referirse a ella como cremà. Después, en redes sociales, publicó su fotografía junto a la delegada del Gobierno: "Primera ofrena en les Fallas de València i amb la millor companyia", hablando de las "Fallas" en castellano pese al uso del valenciano en el resto de la frase.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- ¿Por qué sigue llevando agua el Túria aunque lleva una semana sin llover?
- El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado
- La Generalitat declara la guerra a la IA en sus oposiciones: así quiere evitar la copia en los exámenes
- La Junta de Seguridad termina con pacto: los trenes no llegarán a la Estación del Norte para la mascletà en todas las Fallas
- La Aemet pone el foco en la lluvia en València ante el ‘supersábado’ fallero