Las organizaciones ecologistas advierten: la Reserva de la biosfera “no añade ninguna protección” a l’Albufera

No solo no incrementa la protección del Parc Natural de l’Albufera, sino que puede empeorar su estado. Es lo que consideran cinco organizaciones ecologistas sobre la posible declaración del humedal valenciano como Reserva de la Biosfera de la Unesco, un trámite que sigue su curso y ya ha superado la primera revisión del Gobierno de España. Acció Ecologista – Agró, Ecologistes en Acció València, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Per l’Horta y Xúquer Viu alertan de que esta figura, que no incluye medidas de protección, sí puede, incluso, suponer un incremento de las presiones sobre este espacio, ya en un estado de conservación precario.

En un comunicado conjunto, reprochan que los trabajos para conseguir que l’Albufera sea declarada Reserva de la Biosfera se interpreten por las administraciones como prioritarios. Creen que lo urgente debe ser poner en marcha los instrumentos de protección “previstos desde hace décadas en la legislación para recuperar la salud de los ecosistemas que conforman el Parc Natural de l’Albufera, así como su conexión con la huerta y los ríos Júcar y Túria”. En cuanto a las medidas “complementarias” como la de este trámite ante la Unesco, creen que se deben dejar “para más adelante”.

Un espacio “gravemente comprometido”

Las organizaciones ecologistas han recordado que la dana del 29 de octubre de 2024 “golpeó fuertemente” l’Albufera, “un ecosistema que ya estaba gravemente comprometido por la hipereutrofización de sus aguas y la contaminación acumulada en los sedimentos”. “Aunque algunos indicadores han recuperado rápidamente los niveles anteriores a la dana, otros no mejorarán durante mucho tiempo si no se adoptan medidas decisivas de recuperación y protección que puedan revertir las tendencias de las últimas décadas”, aseguran.

Además, creen que las normativas no garantizan el buen estado ecológico del humedal. “Es un espacio actualmente desprotegido”, dicen, a pesar de las previsiones legales existentes en todos los niveles de la administración, desde el ámbito internacional (Convención Ramsar) hasta el local, pasando por las directivas de la Unión Europea y las leyes estatales y autonómicas. “Nunca se han establecido los objetivos de conservación y las normas de gestión exigidas por la legislación para la protección efectiva de las áreas de la Red Natura 2000”, denincian.

En cuanto a los instrumentos de gestión del parque —el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)— destacan que “están caducados y han resultado insuficientes para alcanzar la finalidad que los justifica”, aunque la revisión del PORN ya se ha puesto en marcha.

Una imagen de archivo de l'Albufera. / Ayuntamiento de València

Una misión Ramsar

Por otra parte, las cinco entidades ecologistas solicitaron formalmente a la Secretaría de la Convención Ramsar la realización de una Misión de Asesoramiento para este espacio natural protegido. Se trata de una una visita técnica que organiza la Convención Ramsar para evaluar el estado de un humedal protegido y proponer soluciones cuando está en riesgo.

En concreto, la petición de Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, la Fundación Nueva Cultura del Agua, Xúquer Viu y Per l’Horta la fundamentan en “la persistencia y el agravamiento de su deterioro ecológico tras las inundaciones de octubre de 2024 y en la necesidad de ordenar las numerosas actuaciones iniciadas por diversas administraciones”.

Primero, el PORN y el PRUG

“El contexto de desprotección que sufre l’Albufera desde hace décadas no ha cambiado”, dicen. Según las organizaciones ecologistas, “la figura de reserva de la biosfera no contribuye —ni es su función— a la protección y recuperación del parque natural”. “Para avanzar hacia estos objetivos es imprescindible la implementación efectiva de los instrumentos establecidos por las normas de protección de los hábitats (Red Natura 2000) y los citados PORN y PRUG. Es más, avanzar en la declaración de reserva de la biosfera sin disponer de dichos instrumentos de protección conlleva riesgos importantes”, alertan.

Noticias relacionadas

Y es que, insisten, la declaración de reserva de la biosfera “no añade ninguna protección al espacio natural y, por el contrario, puede suponer un incremento adicional de presiones sobre una zona ya seriamente deteriorada y amenazada”. Por eso, concluyen, es necesario contar previamente con instrumentos que definan los objetivos, las estrategias y los mecanismos de protección del ecosistema. Una vez conseguido, añaden, “será el momento lógico de evaluar la oportunidad de añadir la figura de reserva de la biosfera en un marco de actuación ya bien definido por los instrumentos de protección y gestión legalmente vinculantes”.