Retrasos "significativos" en los trenes Madrid-València por una avería en la señalización

Una incidencia en el funcionamiento de los sistemas de señalización está generando retrasos en los trenes de Alta Velocidad con origen Madrid, incluyendo los que llegan a València desde ambas estaciones madrileñas, Puerta de Atocha y Chamartín- Clara Campoamor.

Así lo han indicado en las redes de Adif y Renfe a primera hora de esta mañana. En un principio, indicaban que la incidencia afectaba a los convoyes con salida o destino en la capital, pero un tuit posterior de Renfe explicaba que se veían afectados los trenes con salida desde las estaciones madrileñas.

"Por una incidencia en los sistemas de señalización de Adif, trenes con salida en las estaciones de Atocha y Chamartín permanecen detenidos y están registrando retrasos significativos", indicaba un mensaje en redes de Renfe. Asimismo, indicaban que, una vez Adif recupere la avería, el servicio se iría normalizando de forma progresiva.

"Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red) lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos", ha añadido Adif en su comunicado.

Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.

Pasadas las 9.30, la circulación se iba restableciendo "de manera gradual", como se indicaba también por esta vía. Desde Renfe aseguraban que se trataba de una incidencia "ajena a nuestra operativa". "La circulación ferroviaria en Puerta de Atocha y Chamartín se está restableciendo de manera gradual, aun así nuestros trenes acumulan demoras significativas".

Noticias relacionadas

"Por favor, presten atención a las indicaciones de megafonía y teleindicadores de la estación y a nuestro personal de Renfe", han concluido desde Renfe.