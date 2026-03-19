La borrasca Therese provoca una bajada de las temperaturas, bancos de niebla y lluvias débiles hasta el domingo en la Comunitat Valenciana

La entrada de la borrasca Therese este jueves provocó un descenso de las temperaturas en Valencia, con lloviznas y bancos de niebla a primera hora de la mañana. Un escenario que volverá a repetirse a partir de este viernes, especialmente en puntos del interior de la Comunitat Valenciana. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología para este viernes apuntan a mínimas de 12 ºC y máximas de 16º C, un poco más bajas que en el día de ayer.

Los termómetros bajarán un poco más sábado y domingo en cuanto a las mínimas, con 11ºC y 7ºC, aunque las máximas subirán el domingo en las horas centrales del día. La llegada de vientos cargados de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en los tercio este y nordeste peninsulares, Estrecho y Melilla. Las lluvias por la concatenación de borrascas han sido una constante desde que empezó 2026, dejando cifras de récord en los embalses valencianos.

De hecho, los gráficos con las temperaturas registradas este mes de marzo y las previstas en los próximos días en València reflejan que el día 19 la temperatura máxima sería aproximadamente 2 °C más baja de lo normal debido a la nubosidad y el viento de levante. Previsión que se ha cumplido. Estas temperaturas más frescas coincidirán con el cambio de estación y el paso del invierno a la primavera, que comenzará este viernes a las 15:46 horas, hora peninsular española. Tendrá una duración de 92 días y 18 horas, concluyendo el 21 de junio, día en el que comenzará el verano.

Primavera más cálida de lo normal

Estas temperaturas más frescas coincidirán con el cambio de estación y el paso del invierno a la primavera, que comenzará este viernes a las 15:46 horas, hora peninsular española. Tendrá una duración de 92 días y 18 horas, concluyendo el 21 de junio, día en el que comenzará el verano. Esta primavera probablemente será más cálida de lo normal en España, según explicaba hace unos días Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Previsión de Aemet para la ciudad de València / Aemet

En Canarias y el suroeste peninsular hay un 50 % de probabilidad de que las temperaturas sean más altas de lo normal, mientras que existe un 20 % de que sean más bajas. En el resto de la Península, la probabilidad de temperaturas superiores a lo habitual asciende al 60 %, y en Baleares alcanza el 70 %. De confirmarse estas previsiones, España encadenaría diez estaciones consecutivas con temperaturas superiores a la media.

Avisos de nivel amarillo y naranja

Therese ha puesto en aviso a puntos de Andalucía, Navarra, Melilla y Canarias. Si bien tanto Andalucía como el archipiélago canario registran avisos de nivel naranja, la comunidad autónoma más afectada de mañana será definitivamente Canarias.En concreto, tiene avisos naranja por viento en Gran Canaria y La Palma y Tenerife, y por olas en La Palma y El Hierro. Al margen de ello, registra avisos amarillos por viento en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro; y por oleaje en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife.

Zona encharcada por las lluvias del miércoles en Castellon. / Europa Press

Asimismo, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en aviso por lluvia, y La Palma y Tenerife, por nieve. Por otro lado, Andalucía tiene dos avisos naranja por olas, uno en Almería y otro en Granada. Por otra parte, registra avisos amarillos por oleaje en Cádiz y Málaga; y por viento en Almería y Cádiz. Por lo demás, la vertiente cantábrica de Navarra tiene aviso por viento, y la costa de Melilla, por olas.

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Precipitaciones generalizadas

Aemet ha indicado que 'Therese' dejará cielos nubosos o cubiertos este viernes con precipitaciones generalizadas en Canarias. Por zonas, se prevén fuertes y persistentes en las islas montañosas y de carácter ocasional en las más orientales. Además, nevará con probables acumulados significativos por encima de 1800/2000 metros (m). En menor medida, la borrasca también afectará al tercio suroeste peninsular. Allí dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental --donde tienen pocas posibilidades de ser fuertes-- y en Huelva --donde serán persistentes.