Compromís hace campaña por la izquierda en París

Compromís es una coalición que se define por su "estricta obediencia valenciana", no presenta listas más allá de los términos autonómicos, ahora bien, no significa que lo que ocurre fuera de la Comunitat Valenciana no le interese ni lo apoye. Y después de tener cargos como su síndic Joan Baldoví haciendo campaña en Aragón por la Chunta, en esta ocasión, representantes de la formación se han ido un poco más lejos: hasta París.

Ha sido la diputada en las Corts y coportavoz de Verds, Paula Espinosa, quien ha estado en la última semana en la capital francesa apoyando a Emmanuel Grégoire, candidato del Partido Socialista y la Unión de Izquierdas (donde está el Partido Verde francés) al ayuntamiento parisino en las elecciones municipales. Estas celebraron su primera vuelta el pasado domingo, donde Grégoire fue el más votado, y celebran la segunda este fin de semana.