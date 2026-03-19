La Consellera de Turismo y su familia, de visita a la 'Geperudeta' por San José

Miles de valencianos y valencianos han aprovechado este Día de San José, el día grande de las fallas, para pasar por la plaza de la Virgen de València a admirar el manto de la Mare de Déu dels Desamparats confeccionado con los claveles de las 384 comisiones falleras en los dos días de la ofrenda de flores de las fallas 2026. Por allí se ha pasado también la consellera de Industria, Turismo e Innovación, Marián Cano, con su hermano Bernabé Cano, alcalde de La Núcia y otros miembros de su familia.

La miembro del Consell aparece muy sonriente en las imágenes con las que ilustra el post y porta un pañuelo fallero. Acompaña el texto con el siguiente texto: "Als peus de la Mare de Déu, junts i agraïts', en una especie de agradecimiento a la patrona de los valencianos por poder visitar la plaza un año más.

Después de la visita a la 'geperudeta', Cano ha continuado con su agenda fallera acompañanado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al disparo de la mascletà de Hermanos Caballer en el balcón del Ayuntamiento de València.

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La titular de Turismo ha llenado su agenda pública de actos falleros en la última semana con una ronda de visitas a algunos de los principales monumentos, con una ronda fallera durante la Nit de la plantà en compañía del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Cano no solo ha tenido actos falleros en València, sino también en Alzira, a donde se acercó el pasado 18 de marzo.