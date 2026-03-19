Los referentes valencianos de Vox cierran filas con Abascal frente a los críticos

El gallinero de Vox anda agitado, aunque, de momento, no tiene cacareos destacados en la Comunitat Valenciana. Como mucho, el de Juanma Badenas, exportavoz del partido en el Ayuntamiento de València, pero sin grandes alardes. El freno al crecimiento electoral visto en Castilla y León ha destapado el tarro de las batallas internas y todo lo que antes tenía cierta sordinan ha salido a la superficie, no solo por parte de los críticos, con Juan García-Gallardo cargando contra Santiago Abascal o Iván Espinosa de los Monteros lanzando un manifiesto interno, sino también de los fieles a la dirección.

He ahí donde se sitúan los principales referentes de Vox en tierras valencianas. Son los casos de Llanos Massó y José María Llanos, institucionalmente los dos mayores cargos de la formación a nivel autonómico como presidenta de las Corts y síndic del partido. Ambos han salido este miércoles a cerrar filas con Abascal, algo que no es extraño ya que si mantienen cargos destacados en un partido con tanto poder central como Vox es por algo, y han cargado duramente contra quienes exhiben su enfrentamiento con el líder de la formación.

De hecho, una de esas críticas ha tocado al partido en la Comunitat Valenciana de manera colateral. Ha sido en la entrevista de Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León y purgado de las últimas listas en esta autonomía, a El Mundo. "El pacto autonómico en la Comunidad Valenciana ha sido un auténtico bluf; ha sido puro marketing vacío, en el que han arrancado dos declaraciones institucionales sin ningún efecto práctico contra el Pacto Verde y contra el Pacto Migratorio", señala el exdirigente voxista.

La referencia la ha respondido Massó en su perfil de X. "Dice que en la C. Valenciana VOX no ha conseguido nada, que le pregunte a los valencianos. Esto es lo que pasa cuando un niñato don nadie se siente ofendidito. Sin ti, VOX sigue subiendo y alcanza su mejor resultado. Igual no eras tan necesario como tú creías. En realidad, no eras necesario. El único error ha sido confiar, de buena fe, en personajes que solo son eso, personajes. Y que terminan siendo los tontos útiles de las terminales mediáticas del bipartidismo que dicen combatir", expone en su mensaje en el antiguo Twitter.

No es la única publicación de la presidenta de las Corts, líder del partido en la provincia de Castellón, en la que emite sus opiniones contrarias a los movimientos de los críticos. En otra, citando la exigencia de un congreso de Vox de Espinosa de los Monteros, les llama "mentes preclaras", les acusa de "intentar desestabilizar a Vox", de tener "rencor" hacia los dirigentes del partido y que sus "ansias por un ministerio les impide ver la realidad". "Si el PP es como Roma vais listos, Roma no paga traidores", añade la dirigente castellonense, en la dirección nacional del partido.

El perfil bajo de Barrera

El patrón se repite si se pasa por el perfil del portavoz parlamentario. "El 'bluf' fuiste tú, asúmelo", escribe Llanos sobre la referencia de Gallardo al pacto valenciano en un mensaje en el que añade: "Cómo les duele a algunos pipiolos no ser necesarios". También responde a Espinosa de los Monteros: "¿Pero qué pasa, Iván? ¿Vuestros amos del PP se ponen nerviosos por la constante subida de Vox y os exigen “un poco más”?". A ellos se suma el anterior candidato a la Generalitat y hoy diputado en el Congreso, Carlos Flores Juberías, que visualiza el supuesto manifiesto y añade tres opciones para apoyarlo: "No conseguí cargo en Vox", "Me acaban de expulsar" o "Trabajo para el PP".

En un perfil mucho más bajo se ha situado el otro referente de Vox en la Comunitat Valenciana: Vicente Barrera. Exvicepresidente del Consell, líder de la formación en la provincia de Valencia y miembro de la dirección nacional, es uno de los hombres fuertes de Abascal en tierras valencianas y está llamado a encabezar alguna candidatura de calado en 2027, sea a la Generalitat o al Ayuntamiento de València. Pese a ello, Barrera no se ha unido a la telaraña de mensajes contra los críticos de Vox, sin novedades en su perfil de X o quedando circunscrito solo a actos falleros en Instagram.

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También es cierto que la sacudida interna en Vox en la Comunitat Valenciana solo tiene un nombre, de momento, llamativo. Es el de Badenas, último candidato al Cap i casal y con un historial de discrepancias con la dirección. De hecho, el aún concejal en el consistorio acudió al acto de presentación en noviembre del think thank de Espinosa de los Monteros en València. "Seguimos donde siempre, conservando los valores y principios que merece la pena defender", publicó con una foto junto al exdiputado. Este miércoles se ha limitado a replicar un mensaje con la entrevista a Gallardo.