El Consell da portazo a la tasa turística en la C. Valenciana: "Las rebajas fiscales son nuestro santo y seña"

El debate de la tasa turística ha vuelto a la primera línea de la actualidad política en la C. Valenciana tras unas Fallas marcadas por la masificación, pero no ha entrado al pleno del Consell, que ha sido tajante este viernes para confirmar que no se plantea establecer impuesto alguno a los turistas que visitan la autonomía. La alcaldesa de València, María José Catalá, había abierto la puerta a algún tipo de gravamen, que también ha reclamado estos días Juan Roig, pero el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, la ha cerrado de golpe.

El dirigente popular ha señalado que el Consell "en ningún caso" baraja una tasa autonómica para gravar el turismo, aunque ha dicho "respetar cualquier opinión municipal", en alusión a las palabras de la alcaldesa de València, quien en todo caso puso esta pelota en el tejado del Gobierno central en lugar del autonómico. Cabe recordar que el expresident Carlos Mazón derogó nada más llegar al poder la ley del Botànic que dejaba en manos municipales su implantación. Ahora y pese al debate abierto, el Consell se reafirma en su posición.

"Decidimos acabar con el infierno fiscal y hemos hecho rebajas fiscales de todo tipo. No vamos a imponer ninguna tasa turística", ha señalado Barrachina, quien ha apuntado que las rebajas de impuestos de la Generalitat desde 2023 han convertido a la C. Valenciana en el territorio "con mayor número de deducciones en IRPF".

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"Las rebajas fiscales son el santo y seña de este gobierno. No prevemos en esta legislatura hacer ninguna imposición de un tributo adicional (...) Respetamos cualquier opinión municipal, pero el Consell está en fase de eliminar tributos, en ningún caso de imponer ninguno adicional", ha defendido el portavoz.