Corte en los trenes de Cercanías entre Castelló y València por las obras del corredor mediterráneo

Las obras del corredor mediterráneo implican diferentes incidencias en la circulación de trenes. A pesar de que la mayoría de actuaciones se desarrollan en horario nocturno, hay ocasiones en las que se producen cortes en el servicio habitual. Una realidad que conocen bien los viajeros de Media Distancia entre Castelló y Vinaròs, en diferentes fines de semana ven cómo la circulación ferroviaria está interrumpida, y sustituida por viajes en autobús que implican aumentar la duración de los trayectos.

En el caso del norte de Castellón, las razones se explican por las obras de adecuación de las vías, que en el futuro serán de ancho europeo para facilitar el paso de pasajeros y mercancías hasta el corazón de Europa.

Corte en Cercanías entre Castelló y València

Ahora hay un nuevo frente, que afectará al servicio de trenes de Cercanías, en la línea C6, que conecta Castelló con València. La compañía Renfe ha anunciado que habrá cortes en la circulación ferroviaria, de modo que los usuarios tendrán como alternativa el autobús.

Esto ocurrirá el domingo, 22 de marzo, entre las 5.00 y las 12.00 horas. Renfe expone que habrá "plan alternativo de transporte por autobús entre las estaciones de València Nord y Castelló de la Plana", y remite a los usuarios a consultar los horarios en la web de Cercanías Valencia.

La compañía ha establecido planes alternativos de transporte por carretera para garantizar la movilidad a los viajeros de la línea C6 de Cercanías, que circularán en autobús entre València Nord y Castelló, en ambos sentidos, con paradas intermedias en València FSL, Cabanyal, Puçol, Sagunt, Les Valls, Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules, Borriana, Vila-real y Almassora. También se ha programado la circulación de autobuses entre València Cabanyal y Sagunt, en ambos sentidos, con paradas en las estaciones de Roca Cúper, Albuixech, Massalfassar, El Puig y Puçol.

El servicio de Media Distancia se prestará por carretera entre València Nord y Castelló, en ambas direcciones, con paradas intermedias en València Cabanyal, Sagunt, Nules y Vila-real. Entre Castelló y Vinaròs y Vinaròs y Tortosa, el servicio se prestará en tren. En total, son 72 los servicios de autobús habilitados.

También hay implicación en la Larga Distancia. La compañía reorganiza el servicio del Corredor Mediterráneo que realizan su recorrido entre Barcelona, València y Alicante de la siguiente manera: el tren Euromed (Alicante 06:55 h– Barcelona Sants 12:20h) no circulará. Los viajeros de este servicio serán reubicados en el servicio Euromed con salida desde Alicante 09:15 h y llegada a Barcelona Sants a las 14:50 h. Por otro lado, el servicio Alvia modificará su horario habitual y saldrá de Barcelona Sants a las 08:15 h.

Cambio de software y remate del tercer hilo

Según detallan a Mediterráneo desde el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, la interrupción temporal se debe a "un cambio de software en el sistema de gestión de tráfico entre Puçol y Vila-real". Una actuación que tiene que ver con el remate final de los trabajos de adecuación del tercer hilo en este tramo del Corredor. El tercer hilo permite el paso tanto de trenes de ancho ibérico como internacional. Unas obras que comenzaron hace más de una década, con la aplicación del nuevo raíl en una de las dos vías, y que posteriormente se llevaron a cabo en la segunda vía. Tras varios años de retraso -la obra debía estar lista a finales de 2022- la actuación está a punto de completarse.

Por el momento, desde Adif no aclaran si este corte en la circulación del domingo tendrá continuidad en próximas semanas. "Se hará lo que se necesite y se comunicará en su momento", explican.

Otros cortes previstos en el corredor

Algo diferente experimentarán los usuarios del tren entre Castelló y Tarragona, porque está previsto que a finales de año se detenga completamente el servicio durante cinco meses, para proceder al estrechamiento de vías y la adecuación de toda la infraestructura asociada. Algo que preocupa a los viajeros, que desconocen cómo se hará la sustitución con autobuses.

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Esta situación ya la viven desde hace más de un año los usuarios de la vía entre Sagunto y Teruel, que pasa por varias localidades del Alto Palancia. Está previsto que en las próximas semanas se reabra el tráfico, después de una prórroga en los trabajos.