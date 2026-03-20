Empieza la Semana del Agua de Global Omnium con una estrategia educativa como herramienta principal
Global Omniun impulsa una formación integral que conecta todas las etapas educativas con GO DOC, una estrategia global diseñada para acercar el conocimiento del agua a todos los segmentos de la sociedad
M.R.
Global Omnium ha dado inicio a la Semana del Agua con la presentación de GO DOC, una estrategia global de formación y divulgación diseñada para acercar el conocimiento del agua a todos los segmentos de la sociedad. Esta iniciativa integra y da coherencia a las distintas acciones educativas impulsadas por la compañía, consolidando su compromiso histórico con la formación, la innovación y la sostenibilidad.
GO DOC nace como un ecosistema formativo que abarca todas las etapas educativas y profesionales, desde la sensibilización en edades tempranas hasta la especialización técnica y la investigación universitaria. Bajo este paraguas se articulan programas como GO-Educa, la Cátedra Aguas de Valencia y la Microcredencial Universitaria, configurando un modelo integral de aprendizaje en torno al ciclo del agua. En este sentido, Javier Macián, director de Agua Potable de Global Omnium ha destacado el enfoque integral de la iniciativa, cuyo objetivo es "ofrecer programas formativos enriquecedores y con impacto a todos los niveles", y ha definido GO DOC como "un punto de encuentro, desde niños hasta doctores", recordando la vocación formadora de la compañía desde los años 80.
GO-Educa es uno de los pilares de la estrategia, orientado a fomentar la cultura del agua entre los más jóvenes. En los últimos tres años ha sensibilizado a 46.100 personas mediante 807 jornadas, con talleres, recursos digitales y visitas a instalaciones, además de actividades como catas de agua con 3.731 participantes. Según Amparo Piqueres, del IES San Pedro Pascual, “es una formación realista” que permite a los alumnos entender lo que hay detrás del agua y transmitir esa concienciación. Su enfoque promueve el uso responsable del recurso y la comprensión de los retos del cambio climático.
En el ámbito universitario, GO DOC se apoya en la Cátedra Aguas de Valencia y postgrado. Javier Rodrigo, director de la Cátedra Aguas de Valencia, ha resaltado los más de diez años de colaboración con la universidad, subrayando la importancia de “conectar la formación académica con las necesidades reales de la empresa” y generar proyectos con aplicación práctica. La Cátedra ha impulsado la formación de talento especializado mediante 58 becas de prácticas, el apoyo a 13 tesis doctorales y la realización de más de 50 Trabajos Fin de Máster, además de fomentar la conexión entre el entorno académico y el tejido empresarial.
Iniciativa con futuro
La estrategia se completa con la Microcredencial Universitaria de Salud Pública y Epidemiología en la Gestión del Agua de Consumo, desarrollada junto a la Universitat de València. Con siete ediciones y 166 alumnos, ofrece formación especializada para profesionales en áreas como normativa, prevención de Legionella y gestión sanitaria. En este sentido, Amparo López, catedrática de la UPV, ha señalado que se trata de “una formación clave para profesionales en activo” que aporta “una visión transversal e innovadora” y es “una iniciativa con mucho futuro”.
Durante la inauguración, se ha destacado la importancia de la colaboración con instituciones educativas y organismos públicos, así como la implicación de centros como el IES Pascual, cuyos alumnos han participado en la jornada compartiendo su experiencia en los programas formativos.
Con GO DOC, Global Omnium refuerza su vocación de servicio público y su apuesta por la educación como herramienta clave para afrontar los desafíos del futuro. La Semana del Agua se consolida, así como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a uno de los recursos más esenciales para la vida.
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