Tu foto de la Ofrenda en alta calidad por 12 euros y, gratis, acceso total a Levante-EMV durante medio año

Una oportunidad única. Eso es lo que ha preparado Levante-EMV para todos aquellos falleros y falleras que participaron en la Ofrenda de las Fallas 2026 en València y que, ahora, pueden conseguir en alta calidad la foto de su paso ante la Mare de Déu dels Desemparats.

Los fotógrafos de Levante-EMV, acreditados para permanecer en la plaza de la Virgen durante el desfile y a lo largo del recorrido durante todas las horas que duró la Ofrenda más multitudinaria de la historia, han capturado imágenes únicas y estampas memorables de uno de los momentos más emotivos y destacados de las Fallas de València.

Por sólo 12 euros, puedes conseguir tu foto de la Ofrenda y, totalmente gratis, te llevarás una suscripción a Levante-EMV durante medio año: a cambio, tendrás acceso total a todas las informaciones, imágenes y vídeos que cada día ofrece el diario, así como a su hemeroteca.

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indicando (el mismo que has usado para darte de alta en la suscripción), que quieres recibir en alta resolución y de tu paso por la Ofrenda 2026 ante la Mare de Déu. En el mismo correo puedes adjuntar una miniatura de la foto o un enlace a nuestras galerías del primer y segundo día de la ofrenda para que podamos localizarla con rapidez en nuestro archivo.

a nuestras galerías del primer y segundo día de la ofrenda para que podamos localizarla con rapidez en nuestro archivo. En ese correo recibirás la foto en alta resolución

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