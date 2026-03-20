El "No a la guerra" se repite en València: la cita es este sábado a las 19 horas desde la Plaza del Ayuntamiento
La manifestación recorrerá la ciudad con la participación de 269 entidades y colectivos
El 'No a la guerra' volverá a recorrer València. La cita será este sábado, 21 de marzo, a partir de las 19 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. La protesta "unitaria" surge de convocatorias distintas y paralelas que han acabado convergiendo en el mismo leitmotiv. 'No a la guerra' es capaz de unir así a varias sensibilidades de la izquierda y de los movimientos sociales hasta el punto que la convocatoria cuenta ya con la firma de 269 entidades que van desde los partidos de la izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos, oenegés, movimientos antimilitaristas, antiimperialistas, propalestinos o asociaciones ciudadanas de amplio espectro. De hecho, 39 de ellas se han unido en los últimos 3 días.
"La historia se repite"
"La historia se repite y volvemos a vivir tiempos preocupantes en los cuales se amenaza el bienestar y el futuro de los pueblos; no es posible permanecer indiferentes, el miedo no nos impedirá posicionarnos contra los que dinamitan las reglas del juego que han permitido la convivencia", señala el manifiesto sellado como punto en común de la protesta acordada en una asamblea abierta el pasado 11 de marzo. "Es imprescindible la respuesta unitaria y sin brechas de la ciudadanía", remarca.
Febrero de 2003
El 'No a la guerra' ya sacó a miles de personas el 15 de febrero de 2003 en el marco de la guerra en Irak, en la que España participó. En València se calcula que fueron cerca de 200.000 personas, 60.000 en Alicante o 30.000 en Castelló por el millón y medio de Madrid o los dos millones de Roma. Ese grito volvió a la calle en 2022, con muchas diferencias, ante la invasión de Rusia a Ucrania con una concentración en la Plaza de la Virgen. Ahora el lema ha vuelto en otro contexto.
Asociaciones convocantes
Acció ciutadana contra la impunidad del franquisme
Acció Cultural del País Valencià
Acció Ecologista Muntanyera PV
Acció Ecologista-Agró
ACDESA-PV (Associació Ciutadana per a la Promoció I Defensa de la Salut del País Valencià)
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)
ACOEC
Acord Social Valencià
ADENE ENGUERA
ADONA'T Associació de Dones Nacionalistes 'Terra'
AENPV
AFA CEIP MARE NOSTRUM de València
Agrupación, Memoria y Acción Social Alicante (A.M.A.S.A) DERECHOS HUMANOS
Al Yudur
Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber
Aliança per l'emergència climàtica de València
Amical de Mauthausen y otros campos
Amics de la FUE
Amigues i amics de Palestina de l'Alcoià i Comtat
AMIMO Port Sagunt
AMPA CENSAL
Amuinca -Asoc mujeres inmigradas
ANTIGONA Asociación de Mujeres
Antimilitaristes-MOC València
Àpoca (butlleti notaris catalans)
Archivo Guerra y Exilio AGE
Área Ecofeminismes País Valencià-Ecologistas en Acción
Asamblea de solidaridad con Ucrania Antifascista de València
ASOC. TYMBALS ACCIÓN SOCIAL
Asociacion Argentina Martin Fierro
Asociación BETSAIDA
Asociación Círculo de Paterna
Asociación Cultural La Pedrera de Rocafort
Asociación de Mujeres Eleanor Rooselvet
ASOCIACIÓN DE MUJERES FEMENi PLURAL ALDAIA
Asociación de Vecinos de Casas de Moya (Venta del Moro)
Asociación E-Mujeres
Asociación Española de Educación Ambiental
Asociación Francachela teatro
Asociación Maliense de Valencia benka
Asociación Mujeres Eleanor Rooselvet
Asociación Por Tí Mujer
Asociación Seminario de Mujeres Grandes
Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Asociación vecinal "La Forja"
Asociación Vecinal del Barrio del Cristo
Assemblea de Veïns de Benimaclet
Assemblea Popular València contra les Guerres
Associació Cívic Cultural Maleïdes les Guerres
Associació cívica El Camí al País Valencià
Associació Cultural Algoleja
Associació cultural Bassot
Associació Cultural El Mussol Verd - Quart de Poblet
Associació Cultural i Medi Ambiental Arrels
Associació d Amistat amb Cuba Camilo Cienfuegos-Marina Alta
ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Associació de veïnes i veïns de Campanar
Associació de veïnes i veïns La Torre
Associació de veïns de La Punta La Unificadora
Associació Dones de Manuel amb Mirada Lila
Associació equartlogistes Quart de Poblet
Associació La Veu del Poble
Associació Per l'Horta
Associacio per la Nova Republica
Associació Veïnal de Benimaclet
Associació Veïnal de Natzaret
Associació Veïnal del Barri Sant Marcel·lí
Associacio Veïnal malvarrosa
Associació veïnal Tres Forques - Vara de Quart
Ateneu de Bétera, espai cívic i cultural
Ateneu Republicà de Silla
ATTAC País Valencià
Aula Debate Grau de Castelló
AVACOS
AVV ANTONIO MACHADO ROCAFORT
AVV Cuidem Cabanyal-Canyamelar
BDS País Valencià
Ca Revolta
CALCSICOVA
CAMACUC
Canopia Coop. V. / Espacio de Encuentros Rurales La Surera
CAPPEPV-VALÈNCIA PER LA LLENGUA
Casa de la Dona de Silla
Casa Marruecos
CASAL JAUME I CAMP DE TURIA
CAVE-COVA
CCOO-PV
CEDSALA - Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica
Centre d'Estudis Econòmics, Socials i Culturals (CEESC)
CESÁfrica - Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África
CGT-València
CIM Burkina
Ciutadans i ciutadanes de l'Alcúdia contra les gurres
Club Cicliste Tombatossals de Castelló
Club d’amigues i amics de la UNESCO d’Alcoi
CNT/AIT Provincia de Valencia
Co•lectiu de dones feministes de Montcada
COFEM Cordinadira feminista camp de túria
Col.lectiu per la Sostenibilitat
Col.legi Professional d´Educadores i Educadors Social de la Comunitat Valenciana
Col•lectiu 8 de Març d'Alcoi i Cocentaina
Col•lectiu Compromís Quart de Poblet
Col•lectiu Soterranya
Colectivo Atacatá
Col·lectiu d'Exposició d'EUPV València ciutat
COL·LECTIU FEMINISTA VICTORIA SAU
Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià
Colombia tierra querida
Comboi Cultural Cardedeu
Comisio española de ayuda al refugiado CeAR
Comissió Ciutat-Port
Comité Antisida de Valencia
Comitè Escèniques
Comité per l'Aliança de Treballadors i Pobles
Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció
Compromís
Compromís per Camp de Morvedre
Compromís per l'Alcúdia
Compromís per Sagunt
Comunidad Palestina Valenciana
Confederación Asociaciones Vecinales Comunitat Valenciana
Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià
Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino Camp de Morvedre
Coordinadora Feminista de Castelló
Coordinadora Feminista de València
Coordinadora pel Valencià Horta Nord
Coordinadora Valenciana de ONGD
Cor de la Canyada
Cor Veus atrevides
Cristianos por la noviolencia
CSA LA LLAVOR. Torrent
Cultural Institut Obrer
Decidim
DONES DE L'HORTA SUD
Dones de Negre
DONES DE PICANYA
Dones de Xirivella en Accio
Dones Feministes d'Alboraia
Ecologistes en Acció de València
EL COL.LECTIU BETXÍ
El Tudell
Els Verds
Els Verds de l’Eliana
EntreBarris
Entrepobles
Espai Coneix
Espai feminista avant de Bétera
Espai FIGA
ESPURNES Cor Feminista
Esquerra Socialista-PSPV
Esquerra Unida - Bétera
Esquerra Unida d'Aldaia
Esquerra Unida del Pais Valenciano - EUPV
Estrela Roja de Benimaaclet
EUPV col.lectiu Benetússer
Euskal Etxea València
FADUVAL
Federació d'associacions veïnals Silvel.la de Xirivella
FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS VEÏNALS DE VALÈNCIA
Federació Dones Progressistes
Federación AA.VV.de Elda. FAVE
FEMINISTES D’ALGINET
FÒRUM CATARROJA
Fòrum per la Memòria Històrica i Democrática a Cocentaina
Fraternidad Secular Carlos de Foucauld-Valencia
Front Abolicionista del País Valencià
Fundació Escola Valenciana
Fundació Institut d’Estudis Politics
Fundació Mundubat
Fundació Sambori
Fundación Hugo Zárate para el desarrollo del Movimiento Ciudadano
GRMHCV Grupo para la recuperación de la Memoria Histórica de la C.V.
GRUP CARRAIXET
Grup del dijous a l'Octubre!!!!
Grup per la Pau i el Desarmament
GRUPO DE MUJERES MALVARROSA
Guaix Escola Valenciana Horta Sud
Huerta - Jardín del Boticario
Huertos Urbanos de Benimaclet
Ia@flautas Castello
Iaioflautasvalencia
IES Torís
Información Obrera
Insubmises contra el Rearmament
Intersindical Jove
Intersindical Salut-IV
Intersindical Solidària
Intersindical Valenciana
Israelíes en España por sanciones contra Israel.
Jam poètica de l’Eliana
Jarit - Associació Civil
Jubilats i pensionistes de La Safor
Juntes pel Territori
Koordinadora de Kolectivos del Parke
L'Arxiu Camp de Morvedre
L'eixam feminista d'Algemesí
L'Eliana Laica
L'ovella negra. Som cooperativa.
La Bacora. Col·lectiu feminista de Catarroja
La Morralla - espai popular
La Ribera en Bici
Les Beatrius (Periodistes i Fotopetiodistes feministes)
Lliures associació feminista de l’Eliana
Mamare Castelló
Marxa Mundial de Dones València
MOC-València
Moviment de Renovacio Pedagògica (MRP) de Castelló
Moviment Sumar País Valencià
Mujeres por Derecho, Requena
Nave Albal
No + precarietat
Obrim Fronteres Castelló
Orriols Convive
Partido Feministas Al Congreso
Partit Carlista del País Valencià
Partit Comunista del País Valencià
Pau i Solidaritat País Valencià
PENSE PENSIONS DIGNES
PENYA CALAVERA - STPVLC
Per l'Horta
Perifèries del món
Plataforma "El Pinós contra la violència de gènere"
Plataforma 14 de Abril por la III República
Plataforma Cent d'Estellés
Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible
Plataforma Montcada per Palestina
Plataforma Valenciana para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina
PLATAFORMA VIVAS NOS QUEREMOS VEGA BAJA
Poble Lliure
Podem
Podem València
PSPV PSOE Castelló
PSPV-PSOE
PSPV-PSOE Alborache
PSPV-PSOE de La Costera-Canal de Navarrés
RED AMINVI
Red SembrEU
REDONES
Represaliados Fosa Paterna 128
Republicanos de Rocafort
Salvem la Vall
Sillas contra el hambre
SMARA ( AMISTAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ)
Soberanía y Trabajo - País Valencià
Social Castelló CGT
Societat Obrera de Treballadors del Camp i Oficis Varis
SODEPAU PV
Teatre Lliure de Benimaclet
Teixint Patraix
Tots per l’Orxa
UGT del País Valencià
Unificación Comunista de España (UCE)
Unió per les Pensions
Unió Pobles Solidaris
València Acull
Valencia Animal Save
València és Refugi
Valencia Laica
València no està en venda
Valencia Orientación
Veu Feminista de Carcaixent
Vilafafest
VIVAS NOS QUEREMOS VEGA BAJA
Voces X Palestina
XARXES VIOLETES
XATEBA -Associació per la igualtat i contra la violència de génere-
Xúquer Viu
