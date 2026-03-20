Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cremà explosiónHeridos cremà AlbericFotos Ofrenda 17 de marzoFotos Ofrenda 18 marzoTraje María José CataláJuan Roig y familia
instagramlinkedin

El "No a la guerra" se repite en València: la cita es este sábado a las 19 horas desde la Plaza del Ayuntamiento

La manifestación recorrerá la ciudad con la participación de 269 entidades y colectivos

VALENCIA VLC MANIFESTACION CONTRA LA GUERRA EN PALESTINA / Eduardo Ripoll / LEV

Diego Aitor San José

Mónica Ros

València

 El 'No a la guerra' volverá a recorrer València. La cita será este sábado, 21 de marzo, a partir de las 19 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. La protesta "unitaria" surge de convocatorias distintas y paralelas que han acabado convergiendo en el mismo leitmotiv. 'No a la guerra' es capaz de unir así a varias sensibilidades de la izquierda y de los movimientos sociales hasta el punto que la convocatoria cuenta ya con la firma de 269 entidades que van desde los partidos de la izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos, oenegés, movimientos antimilitaristas, antiimperialistas, propalestinos o asociaciones ciudadanas de amplio espectro. De hecho, 39 de ellas se han unido en los últimos 3 días.

"La historia se repite"

"La historia se repite y volvemos a vivir tiempos preocupantes en los cuales se amenaza el bienestar y el futuro de los pueblos; no es posible permanecer indiferentes, el miedo no nos impedirá posicionarnos contra los que dinamitan las reglas del juego que han permitido la convivencia", señala el manifiesto sellado como punto en común de la protesta acordada en una asamblea abierta el pasado 11 de marzo. "Es imprescindible la respuesta unitaria y sin brechas de la ciudadanía", remarca.

Febrero de 2003

El 'No a la guerra' ya sacó a miles de personas el 15 de febrero de 2003 en el marco de la guerra en Irak, en la que España participó. En València se calcula que fueron cerca de 200.000 personas, 60.000 en Alicante o 30.000 en Castelló por el millón y medio de Madrid o los dos millones de Roma. Ese grito volvió a la calle en 2022, con muchas diferencias, ante la invasión de Rusia a Ucrania con una concentración en la Plaza de la Virgen. Ahora el lema ha vuelto en otro contexto.

Asociaciones convocantes

Acció ciutadana contra la impunidad del franquisme

Acció Cultural del País Valencià

Acció Ecologista Muntanyera PV

Acció Ecologista-Agró

ACDESA-PV (Associació Ciutadana per a la Promoció I Defensa de la Salut del País Valencià)

ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)

ACOEC

Acord Social Valencià

ADENE ENGUERA

ADONA'T Associació de Dones Nacionalistes 'Terra'

AENPV

AFA CEIP MARE NOSTRUM de València

Agrupación, Memoria y Acción Social Alicante (A.M.A.S.A) DERECHOS HUMANOS

Al Yudur

Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber

Aliança per l'emergència climàtica de València

Amical de Mauthausen y otros campos

Amics de la FUE

Amigues i amics de Palestina de l'Alcoià i Comtat

AMIMO Port Sagunt

AMPA CENSAL

Amuinca -Asoc mujeres inmigradas

ANTIGONA Asociación de Mujeres

Antimilitaristes-MOC València

Àpoca (butlleti notaris catalans)

Archivo Guerra y Exilio AGE

Área Ecofeminismes País Valencià-Ecologistas en Acción

Asamblea de solidaridad con Ucrania Antifascista de València

ASOC. TYMBALS ACCIÓN SOCIAL

Asociacion Argentina Martin Fierro

Asociación BETSAIDA

Asociación Círculo de Paterna

Asociación Cultural La Pedrera de Rocafort

Asociación de Mujeres Eleanor Rooselvet

ASOCIACIÓN DE MUJERES FEMENi PLURAL ALDAIA

Asociación de Vecinos de Casas de Moya (Venta del Moro)

Asociación E-Mujeres

Asociación Española de Educación Ambiental

Asociación Francachela teatro

Asociación Maliense de Valencia benka

Asociación Mujeres Eleanor Rooselvet

Asociación Por Tí Mujer

Asociación Seminario de Mujeres Grandes

Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí

Asociación vecinal "La Forja"

Asociación Vecinal del Barrio del Cristo

Assemblea de Veïns de Benimaclet

Assemblea Popular València contra les Guerres

Associació Cívic Cultural Maleïdes les Guerres

Associació cívica El Camí al País Valencià

Associació Cultural Algoleja

Associació cultural Bassot

Associació Cultural El Mussol Verd - Quart de Poblet

Associació Cultural i Medi Ambiental Arrels

Associació d Amistat amb Cuba Camilo Cienfuegos-Marina Alta

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Associació de veïnes i veïns de Campanar

Associació de veïnes i veïns La Torre

Associació de veïns de La Punta La Unificadora

Associació Dones de Manuel amb Mirada Lila

Associació equartlogistes Quart de Poblet

Associació La Veu del Poble

Associació Per l'Horta

Associacio per la Nova Republica

Associació Veïnal de Benimaclet

Associació Veïnal de Natzaret

Associació Veïnal del Barri Sant Marcel·lí

Associacio Veïnal malvarrosa

Associació veïnal Tres Forques - Vara de Quart

Ateneu de Bétera, espai cívic i cultural

Ateneu Republicà de Silla

ATTAC País Valencià

Aula Debate Grau de Castelló

AVACOS

AVV ANTONIO MACHADO ROCAFORT

AVV Cuidem Cabanyal-Canyamelar

BDS País Valencià

Ca Revolta

CALCSICOVA

CAMACUC

Canopia Coop. V. / Espacio de Encuentros Rurales La Surera

CAPPEPV-VALÈNCIA PER LA LLENGUA

Casa de la Dona de Silla

Casa Marruecos

CASAL JAUME I CAMP DE TURIA

CAVE-COVA

CCOO-PV

CEDSALA - Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica

Centre d'Estudis Econòmics, Socials i Culturals (CEESC)

CESÁfrica - Coordinadora de Entidades de Solidaridad con África

CGT-València

CIM Burkina

Ciutadans i ciutadanes de l'Alcúdia contra les gurres

Club Cicliste Tombatossals de Castelló

Club d’amigues i amics de la UNESCO d’Alcoi

CNT/AIT Provincia de Valencia

Co•lectiu de dones feministes de Montcada

COFEM Cordinadira feminista camp de túria

Col.lectiu per la Sostenibilitat

Col.legi Professional d´Educadores i Educadors Social de la Comunitat Valenciana

Col•lectiu 8 de Març d'Alcoi i Cocentaina

Col•lectiu Compromís Quart de Poblet

Col•lectiu Soterranya

Colectivo Atacatá

Col·lectiu d'Exposició d'EUPV València ciutat

COL·LECTIU FEMINISTA VICTORIA SAU

Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià

Colombia tierra querida

Comboi Cultural Cardedeu

Comisio española de ayuda al refugiado CeAR

Comissió Ciutat-Port

Comité Antisida de Valencia

Comitè Escèniques

Comité per l'Aliança de Treballadors i Pobles

Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció

Compromís

Compromís per Camp de Morvedre

Compromís per l'Alcúdia

Compromís per Sagunt

Comunidad Palestina Valenciana

Confederación Asociaciones Vecinales Comunitat Valenciana

Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià

Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino Camp de Morvedre

Coordinadora Feminista de Castelló

Coordinadora Feminista de València

Coordinadora pel Valencià Horta Nord

Coordinadora Valenciana de ONGD

Cor de la Canyada

Cor Veus atrevides

Cristianos por la noviolencia

CSA LA LLAVOR. Torrent

Cultural Institut Obrer

Decidim

DONES DE L'HORTA SUD

Dones de Negre

DONES DE PICANYA

Dones de Xirivella en Accio

Dones Feministes d'Alboraia

Ecologistes en Acció de València

EL COL.LECTIU BETXÍ

El Tudell

Els Verds

Els Verds de l’Eliana

EntreBarris

Entrepobles

Espai Coneix

Espai feminista avant de Bétera

Espai FIGA

ESPURNES Cor Feminista

Esquerra Socialista-PSPV

Esquerra Unida - Bétera

Esquerra Unida d'Aldaia

Esquerra Unida del Pais Valenciano - EUPV

Estrela Roja de Benimaaclet

EUPV col.lectiu Benetússer

Euskal Etxea València

FADUVAL

Federació d'associacions veïnals Silvel.la de Xirivella

FEDERACIÓ D´ASSOCIACIONS VEÏNALS DE VALÈNCIA

Federació Dones Progressistes

Federación AA.VV.de Elda. FAVE

FEMINISTES D’ALGINET

FÒRUM CATARROJA

Fòrum per la Memòria Històrica i Democrática a Cocentaina

Fraternidad Secular Carlos de Foucauld-Valencia

Front Abolicionista del País Valencià

Fundació Escola Valenciana

Fundació Institut d’Estudis Politics

Fundació Mundubat

Fundació Sambori

Fundación Hugo Zárate para el desarrollo del Movimiento Ciudadano

GRMHCV Grupo para la recuperación de la Memoria Histórica de la C.V.

GRUP CARRAIXET

Grup del dijous a l'Octubre!!!!

Grup per la Pau i el Desarmament

GRUPO DE MUJERES MALVARROSA

Guaix Escola Valenciana Horta Sud

Huerta - Jardín del Boticario

Huertos Urbanos de Benimaclet

Ia@flautas Castello

Iaioflautasvalencia

IES Torís

Información Obrera

Insubmises contra el Rearmament

Intersindical Jove

Intersindical Salut-IV

Intersindical Solidària

Intersindical Valenciana

Israelíes en España por sanciones contra Israel.

Jam poètica de l’Eliana

Jarit - Associació Civil

Jubilats i pensionistes de La Safor

Juntes pel Territori

Koordinadora de Kolectivos del Parke

L'Arxiu Camp de Morvedre

L'eixam feminista d'Algemesí

L'Eliana Laica

L'ovella negra. Som cooperativa.

La Bacora. Col·lectiu feminista de Catarroja

La Morralla - espai popular

La Ribera en Bici

Les Beatrius (Periodistes i Fotopetiodistes feministes)

Lliures associació feminista de l’Eliana

Mamare Castelló

Marxa Mundial de Dones València

MOC-València

Moviment de Renovacio Pedagògica (MRP) de Castelló

Moviment Sumar País Valencià

Mujeres por Derecho, Requena

Nave Albal

No + precarietat

Obrim Fronteres Castelló

Orriols Convive

Partido Feministas Al Congreso

Partit Carlista del País Valencià

Partit Comunista del País Valencià

Pau i Solidaritat País Valencià

PENSE PENSIONS DIGNES

PENYA CALAVERA - STPVLC

Per l'Horta

Perifèries del món

Plataforma "El Pinós contra la violència de gènere"

Plataforma 14 de Abril por la III República

Plataforma Cent d'Estellés

Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible

Plataforma Montcada per Palestina

Plataforma Valenciana para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina

PLATAFORMA VIVAS NOS QUEREMOS VEGA BAJA

Poble Lliure

Podem

Podem València

PSPV PSOE Castelló

PSPV-PSOE

PSPV-PSOE Alborache

PSPV-PSOE de La Costera-Canal de Navarrés

RED AMINVI

Red SembrEU

REDONES

Represaliados Fosa Paterna 128

Republicanos de Rocafort

Salvem la Vall

Sillas contra el hambre

SMARA ( AMISTAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ)

Soberanía y Trabajo - País Valencià

Social Castelló CGT

Societat Obrera de Treballadors del Camp i Oficis Varis

SODEPAU PV

Teatre Lliure de Benimaclet

Teixint Patraix

Tots per l’Orxa

UGT del País Valencià

Unificación Comunista de España (UCE)

Unió per les Pensions

Unió Pobles Solidaris

València Acull

Valencia Animal Save

València és Refugi

Valencia Laica

València no està en venda

Valencia Orientación

Veu Feminista de Carcaixent

Vilafafest

VIVAS NOS QUEREMOS VEGA BAJA

Voces X Palestina

XARXES VIOLETES

XATEBA -Associació per la igualtat i contra la violència de génere-

Noticias relacionadas

Xúquer Viu

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents