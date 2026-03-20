Las lluvias de marzo suman 47 hectómetros a los embalses valencianos y pulverizan el récord de tres décadas

Claudia, Emilia, Francis, Alice, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Nils, Leonardo, Marta, Regina... La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está agotando las páginas del santoral para bautizar a las borrascas que sucesivamente han visitado la Comunitat Valenciana en los últimos meses. Y esa circunstancia ha dejado huella histórica en los embalses valencianos, que acaban de alcanzar los 1.901 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Sesenta hectómetros más que hace dos semanas.

La primavera arranca con el registro más alto de toda la serie histórica de mediciones de reservas hídricas que semanalmente ofrece la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El dato pulveriza el anterior récord de 1.698 hm3, que data del año 2011. La reservas actuales superan en más de 200 hectómetros cúbicos a las de aquel año (un 12% más), después de sumarse otros 25,21 en la última semana, según el informe actualizado de la CHJ. En la primera semana de marzo, el caudal de los pantanos valencianos creció 22 hm3.

La concatenación de borrascas que desde el último tercio de 2025 se han sucedido contribuyeron a que el año pasado fuera un 30 % más húmedo que el promedio climático del periodo 1991-2025, según informó en su momento Aemet. De hecho, se registraron 646,3 litros por metro cuadrado, una pluviometría, eso sí, concentrada en media docena de episodios de lluvias torrenciales. Las registradas en el último tercio del año han contribuido significativamente a que los embalses hayan mantenido sus reservas muy por encima de la media de los últimos años.

El doble de reservas que la media histórica

Un repaso a los datos de las casi cuatro décadas de las que constan mediciones permite concluir que actualmente hay el doble de agua almacenada de la que viene siendo habitual. Así, desde 1991, el promedio de agua embalsada se sitúa en 1.101 hm3, la mitad de las reservas actualmente disponibles. Los datos de la CHJ evidencian que el agua acumulada, salvo en episodios de sequía, ha crecido a partir del año 2009 en paralelo a un incremento de las precipitaciones registradas en febrero y marzo. Si hasta ese año raras veces (solo en cinco ocasiones en cuatro lustros) se superaban los 1.000 hm3, desde entonces lo habitual es que la media de agua embalsada superara esa cantidad. De hecho, solamente hubo una ocasión, en marzo de 2018, en la que esa constante no se produjo.

La primavera arranca con los pantanos al 67,19%

La primavera arranca con los embalses valencianos al 67,19 % de su capacidad total. El mejor balance es para la cuenca del Xúquer, donde las presas están al 69,16 % de su capacidad, algo por encima del 68,44% que presentan los embalses del Palancia, Millars y Sénia, en las comarcas de Castelló. En el Turia, la cifra alcanza el 58,95 % y es en Alicante, donde se ofrece el peor dato, con apenas un 37,74 % de agua embalsada pasado el ecuador de marzo y con el cambio estacional. En las comarcas de Alicante se registra, además, una pluviometría por debajo de la media. El año pasado ese déficit superó el 6 %, según los datos de Aemet.

La situación de los pantanos es de tal bonanza que hace un mes incluso se decidió soltar caudal en embalses como el de Contreras que había superado el 73 % de su capacidad y ante la llegada de nuevos recursos hídricos provenientes del Xúquer y con las fuertes lluvias inminentes. Ahora mismo, Contreras está al 82,08 % de su capacidad. En el Millars hay pantanos, como Balaguera y Valbona, por encima del 98,30% de su capacidad.

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Fin de semana con temperaturas al alza

La nueva estación hará su entrada en la Comunitat Valenciana con temperaturas típicas de estas fechas. Las previsiones de Aemet apuntan a que las máximas irán en ascenso este fin de semana. El viernes, las máximas no sobrepasarán los 12 grados en València y Castelló y los 14 en Alicante. Pero irán en ascenso para alcanzar los 16 grados en València el sábado, lo mismo que en Dénia o Castelló, y dar un salto hasta los 20 grados el domingo en el Cap i casal o los 19 en la capital de la Marina Alta. Las mínimas, por su parte, caerán hasta los 7 grados el domingo en València o los 5 en Castelló. En estos tres días apenas asomarán las precipitaciones. Salvo el viernes, en algunos puntos de las comarcas centrales. Así la probabilidad de chubascos será muy elevada ese día en la Marina Alta (hasta un 85%), de un 95 % en Alcoi y del 100% en Xàtiva.