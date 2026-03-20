El polen se dispara en València y los especialistas auguran una primavera más compleja para los alérgicos

Los alérgicos residentes en València ciudad y su área metropolitana, especialmente los hipersensibles al plátano de sombra, habrán percibido un agravamiento de sus síntomas en la última semana. El motivo no es otro que un aumento del polen en suspensión, cuyos niveles se han disparado -más bien quintuplicado- en la última semana hasta alcanzar los 10.116 granos por metro cúbico, según los datos de la estación de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica (Avaic). Hace una semana, el dato era de 2.212 granos por m3. En el resto de la autonomía, la situación está mucho más controlada, aunque sigue al alza con 1.354 granos por m3 en Alicante y 3.451 en Castellón, donde también se han triplicado en los últimos siete días.

El principal responsable de esta eclosión del polen en suspensión es la alta polinización del plátano de sombra (platanus) -es muy habitual en la decoración vegetal de la ciudad- y de las moreras (morus); ambas especies se encuentran en niveles altos de polen en el ambiente. Otras especies como el ciprés (cupressaceae), la ortiga parietaria (urticaceae) o la alternaria están en niveles medios, pero podrían dispararse en las próximas semanas.

La temporada se prevé "más intensa que en los años precedentes", "persistente" y "dilatada en el tiempo", como ya ha ocurrido en los últimos años, según explica la presidenta de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunología Clínica (Avaic), Carmen Andreu. Por poner en perspectiva los datos actuales, hace un año los datos de la ciudad de València eran 16 veces inferiores a los actuales con 651 granos de polen por metro cúbico.

Las causas

La razón principal son, principalmente, las lluvias intensas de este invierno marcado por una concatenación de borrascas, las cuales han dejado precipitaciones significativas. A esto se suma un invierno cálido, con temperaturas por encima de lo habitual, aunque sí que es cierto que en menor medida que los años precedentes. Son los dos factores detrás de la polinización explosiva y anticipada en el tiempo porque la primavera no empieza hasta el próximo viernes 20 de marzo a las 3.46 horas.

La situación podría contenerse en los próximos días si hay nuevas precipitaciones con la llegada de la borrasca Therese. En principio, serán leves en la Comunitat Valenciana o al menos así lo contemplan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "La lluvia ayuda a limpiar el polen en suspensión -, explica la alergóloga, en referencia a un fenómeno conocido por 'efecto lavado'-. Pero, en cuanto para de llover, se reactiva la polinización de forma más intensa". Por tanto, podría ayudar a aliviar la sintomatología de las personas alérgicas, aunque solo de forma transitoria.

Después de la eclosión del plátano de sombra, llegará la de las gramíneas con niveles de polen "moderados en el litoral mediterráneo", como apuntó el miércoles la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic). A esta seguirán la paretaria y, a finales de mayo y principios de junio, será el turno del olivo que podría tener, según Andreu, "picos muy altos" y agravados por los restos de polen llegados de otras regiones con el intenso viento. "Hasta finales de junio se alargará la temporada de alergias -, confiesa-. En el Mediterráneo, tenemos luego otro pico a final de agosto con las marantas".

Pacientes y recomendaciones

La explosividad de las esporas ha provocado un aumento de los pacientes a las consultas, sobre todo en València ciudad, y evidencia la importancia de vacunarse. "Se nota en episodios intensos como este -, añade Andreu- que los pacientes inmunizados contienen mejor los síntomas que los que no lo están". Otro de los fenómenos de los últimos años es -se ha comentado anteriormente- la persistencia de la presencia del polen en suspensión. Esta provoca una alteración en la mucosa de los pacientes con la que los síntomas se agravan con menos polen.

¿Qué recomiendan los expertos en estas situaciones? Andreu da una serie de claves:

Consultar los niveles de polen en el ambiente de las estaciones de la Avaic.

Uso de mascarilla FFP2 o específicas.

Ponerse gafas de sol.

No tender la ropa al aire libre.

Evitar practicar deportes en espacios abiertos.

Viajar con las ventanillas del coche subidas.

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Y, en caso de no haber sido diagnosticado, acudir a una consulta para ver si es necesario medicarse o vacunarse.