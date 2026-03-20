PP y Vox agitan en las Corts el fantasma del “reemplazo” racial y rechazan los menús halal en colegios y hospitales

La Comisión de Educación de Les Corts Valencianes ha aprobado este viernes, con los votos de PP y Vox y a instancias de este último una proposición no de ley (PNL) para rechazar la implantación de menús halal en centros escolares y hospitales públicos. Los seis votos en contra de la oposición de PSPV y Compromís no han evitado que saliera adelante con siete votos a favor.

Con la teoría del “reemplazo racial” como amenaza fantasma, la diputada de Vox Julia María Llopis ha actuado como portavoz de una PNL que hace referencia a un proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales que busca fijar criterios para fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y en recursos para personas dependientes. Pero, como ha recordado desde Compromís Gerard Fullana, los comedores escolares no están incluidos en ese texto normativo, sino que se remite al vigente Real Decreto 315/2025, que desarrolla la ley estatal de seguridad alimentaria en el ámbito educativo.

Pero, en contra de lo que defendía la diputada de Vox, esta otra normativa en vigor no hace referencia explícita a la obligación de implantar menús religiosos específicos, como el halal. Solo indica que los centros educativos “deberán disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera, por motivos éticos o religiosos”.

Vox habla de “disolución de los rasgos de identidad”

En cualquier caso, la proposición de Vox plantea el “rechazo” a la implantación de menús halal en centros públicos al considerarlos “contrarios a nuestras tradiciones, usos y costumbres”, e insta al Consell a posicionarse activamente en defensa de la gastronomía española frente a lo que define como la expansión de “sellos extranjeros como el halal” .

Todo eso, en la línea argumental habitual de Vox: con referencias a que el multiculturalismo podría implicar la “disolución de nuestros rasgos de identidad más básicos” y con una definición de islamismo como una realidad “ajena a nuestra tradición, usos y costumbres” cuya expansión “amenaza nuestra identidad, nuestra libertad e incluso nuestros derechos más básicos” . Además, sostiene que determinados barrios europeos han sufrido procesos de “islamización” que los han vuelto “irreconocibles”, con “degradación” e “inseguridad”, y alerta de que lo que hoy se presenta como una opción “mañana puede convertirse en opción única” .

Comisión de Educación y Cultura en las Corts / José Cuéllar/Corts Valencianes

“A corto plazo se va a cumplir el deseo de la izquierda del reemplazo de todos los españoles por inmigrantes irregulares”, ha afirmado durante el debate de la iniciativa Julia Llopis. “Ni menú halal, ni Ramadán, ni iftar, ni velos ni celebraciones musulmanas en colegios españoles”, ha defendido.

Enmienda del PP

Los de Abascal han aceptado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha defendido, por su parte, Eduardo Dolón. “La obligación legal no es implantar menús confesionales específicos, sino garantizar que ningún alumno tenga que ingerir alimentos contrarios a sus convicciones”.

Dolón ha considerado que el sistema educativo debe regirse por la “neutralidad institucional, la calidad nutricional y la eficiencia”, y se ha escudado en las dificultades organizativas: “En comedores con una sola cocina, evitar la contaminación cruzada sería más complejo”. Su enmienda habla de “rechazo expreso a la imposición obligatoria del menú halal en cualquier centro público y, en especial, en los comedores escolares al considerar que la organización del comedor escolar debe regirse prioritariamente por criterios de adecuada nutrición, equilibrio alimentario y calidad de los menús”.

“Desde el Partido Popular tenemos como valor fundamental defender la libertad religiosa para todas las confesiones y sin diferencia de trato por parte de los poderes públicos, como consagra nuestra Constitución. También reivindicamos el impresionante y mayoritario bagaje histórico, cultural y afectivo de la confesión católica en España, respetando que nuestro país es un Estado aconfesional”, ha defendido Dolón. Considera que “la universalización de un menú religioso como el halal para todos los alumnos es inconstitucional e ilegal”. Pero ni el nuevo proyecto ministerial ni el Real Decreto en vigor contemplan en ningún caso esa imposición.

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La oposición: “No es qué se come, sino quién lo come”

Lo recordaba el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, que ha asegurado que “el decreto no cita el halal ni una sola vez” y ha recordado que la norma excluye expresamente a los comedores escolares de su ámbito de aplicación. En la misma línea, la diputada del PSPV Sofía Fernández ha considerado que Vox arremetía contra “una sociedad multicultural” que le incomoda. “La cuestión ya no es qué se come, sino quién lo come”, ha reprochado.