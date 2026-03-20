PP y Vox tumban en las Corts una propuesta para mejorar las condiciones laborales de los profesores

La huelga educativa sigue en marcha, salvo sorpresa o avance de última hora en la negociación, para el 31 de marzo. La convoca una plataforma formada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF, que reclaman poder negociar con la Conselleria de Educación mejoras salariales y laborales. Entre estas, sobre todo, reclaman el crecimiento de los salarios, la reducción de ratios y de burocracia, recuperación de las plantillas docentes recortadas, mejora de las infraestructuras educativas y derogación de la ley de “libertad educativa”.

Esas reivindicaciones han llegado hoy a las Corts, en concreto, a la Comisión de Educación y Cultura, de la mano del diputado de Compromís Gerard Fullana. Pero la reivindicación ha tenido una vida muy corta y un final tajante: los diputados del PP y Vox han votado en contra, con lo que la propuesta ha sido rechazada por siete votos contra seis. Solo los promotores -Compromís- y el PSPV han votado a favor.

Mejores salarios, menos ratios y más recursos para infraestructuras

En la propuesta de resolución se instaba al Consell a incrementar la inversión para elevar los salarios del personal docente, tanto de Primaria como de Secundaria y otros cuerpos. “Esta proposición no de ley se la entregué en mano a la nueva consellera de Educación en las Corts en su primer día”, ha dicho Gerard Fullana, que ha explicado que recoge las principales reivindicaciones de los sindicatos convocantes de las movilizaciones. En concreto, la mejora salarial ya la presentó Compromís como enmienda a los Presupuestos de la Generalitat. “Desde 2020, el coste de la vida se ha incrementado en un 18%”, ha destacado. Por eso, la petición de la coalición iba en la línea de aumentar entre un 7 y un 8% los salarios del cuerpo docente, lo que supondría un gasto de 230 millones de euros y una subida salarial de 2.800 euros al año en 14 pagas.

Además, la iniciativa reclama una reducción de las ratios de alumnado por aula -en la línea de lo aprobado por el Ministerio la semana pasada- para aliviar la sobrecarga de trabajo del profesorado y permitir una atención más individualizada. Junto con ello, se pide revertir los recortes en plantillas, recuperar el profesorado eliminado y respetar los acuerdos laborales previos alcanzados con los sindicatos.

Gerard Fullana en la Comisión de Educación en las Corts / José Cuéllar/Corts Valencianes

En su intervención, Fullana también ha lamentado que “la cobertura de todas las plazas sigue siendo un problema real”: “muchas plazas anunciadas en el DOGV no han llegado a los centros educativos”, ha indicado. Por eso, Compromís también exigía cubrir “de forma inmediata” todas las plazas vacantes y sustituciones, incluyendo tanto al personal docente como al de atención educativa, administración y servicios. En materia de infraestructuras, se solicita recuperar “la dotación presupuestaria recortada —121 millones de euros anuales— para inversiones educativas” y el plan Edificant.

En el ámbito normativo, Compromís plantea sustituir la actual Ley de libertad educativa por una nueva regulación que respete y potencie el valenciano en la enseñanza. “Més valencià” es, precisamente, una de las reivindicaciones de la plataforma formada por STEPV, UGT, CCOO y CSIF. “Proponemos recuperar el valenciano como lengua vehicular del sistema educativo y como la mejor estrategia para que el alumnado domine las dos lenguas cooficiales y una tercera lengua”, ha defendido Fullana.

Además, la propuesta reclamaba mejorar la clasificación y el reconocimiento profesional de diversos colectivos educativos, como educadores infantiles, personal de educación especial o trabajadores sociales. Por último, se pedían recursos y personal para facilitar la inclusión educativa “real y efectiva” del alumnado.

“Nos volvemos a encontrar que la educación es un erial”

“Nos volvemos a encontrar una Generalitat donde la educación es un erial, donde la deuda en las escuelas es enorme y las paraliza, donde se convocan oposiciones que no incluyen las plazas suficientes y donde vuelve a haber persecución de profesores o de autores literarios”, ha denunciado.

En su turno de fijación de posición, apoyaba esa lectura José Luis Lorenz, del PSPV. “El PP tiene el objetivo de hundir la educación pública para favorecer la concertada y la privada”, ha considerado. Ha insistido en las malas condiciones salariales del profesorado: “están a la cola del Estado español”. Además, el diputado ha culpado a los gobiernos del PP hasta 2015 de haber “dejado bajo mínimos la educación pública valenciana”. “Fue el Botànic el que dignificó los centros educativos”, ha destacado.

Desde las filas del PP, Beatriz Gascó ha reprochado la “falsa autoridad moral” de la oposición. “Vienen aquí a hablar de recortes de profesores y se quedan tan anchos, cuando en 8 años no fueron capaces de aprobar una orden de plantillas y las sustituciones se cubren en una semana”, ha defendido. También ha entrado al trapo en materia de salarios: “dicen que los profesores son los peores pagados de España, ¿y eso de desde cuándo? ¿desde que gobierna el PP? ¿se supone que esto ha pasado de repente?”.

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En cuanto a Vox, la diputada Julia María Llopis ha defendido, sin sorpresas, su voto negativo a la proposición. “Los niños no hacen huelgas, los padres deben saber que los colegios tienen que acoger a los alumnos con o sin huelgas”, ha dicho. A su juicio, la PNL respondía a la voluntad de Compromís de “quedar bien ante la galería con los docentes después de una nefasta gestión” y se ha preguntado “por qué no han hecho huelga antes”.