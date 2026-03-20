Hay que poner el foco en el tiempo de Semana Santa

Vamos quemando etapas -una expresión que ahora viene de perlas- y tras la Magdalena y las Fallas, ha llegado el momento de centrar el foco en Semana Santa. En este caso ya de forma mucho más transversal: todos los españoles mirarán con el mismo recelo las predicciones meteorológicas para hacer la maleta y después salvaguardar sus actividades al aire libre, que suelen ser muchas, variadas y también pasadas por agua. Abril tiene esas cosas, es el mes de las «aguas mil» y del que decían que la lluvia «cabía en un barril». Y lo he puesto en pasado de forma premeditada, porque en la última década la barrica debe haberse desbordado varias veces.

En Meteored llevamos varios días preparando el pronóstico de Semana Santa y lo compartiremos con los medios de comunicación a inicios de la próxima semana. En este proceso de análisis hemos encontrado varios meses de abril muy húmedos en España dentro de la última década. Entre ellos destaca el del año 2021, cuando algunos observatorios españoles batieron el récord de número de tormentas y de granizo, o el de 2019, cuando en varios días llovió a rabiar batiendo récords en ciudades como Alicante o Albacete.

Nuestros expertos, Francisco Martín, José Miguel Viñas, Andrea Danta y Samuel Biener, hablarán de climatología, para entender qué es lo que suelen deparar estas fechas y los cambios que ha traído el calentamiento global, y de meteorología, ya con los primeros pronósticos para los días festivos.

En el tiempo de esta Semana Santa podría influir el calentamiento súbito estratosférico que se produjo a finales de febrero. En los modelos de predicción ya se empiezan a ver latigazos del chorro polar a medio plazo que podrían ser una consecuencia de aquel fenómeno, que muchas veces se propaga a la troposfera unas semanas después. También hablaremos del ciclo húmedo que está viviendo nuestro país, con un sinfín de borrascas, y si está previsto que continúe o dé paso a un período más seco.

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El ámbito experto lleva tiempo considerando que el clima de España en los últimos años ha cambiado, mostrándose bastante más irascible. Antes eran muy escasas las tormentas en invierno y las lluvias torrenciales apenas comparecían, y ahora están apareciendo con regularidad, unas y otras; en primavera las nubes tampoco disponían de mucha gasolina y por eso solo nos preocupábamos por coger o no el paraguas, y no las zádiacs. Cada vez la meteorología habla más de riesgos y eso también lo tenemos que transmitir, no se debe banalizar.