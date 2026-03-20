Educación
Los sindicatos empezarán a negociar con Conselleria las condiciones del profesorado el 26, pero mantienen la huelga docente
La representación de los trabajadores ha sido convocada por Educación pero dicen desconocer qué aspectos concretos -salarios, ratios, plantillas- se abordarán, así que mantienen el paro para el día 31
La Conselleria de Educación y los sindicatos se sentarán a negociar las condiciones laborales del profesorado el próximo jueves 26 de marzo. Al menos, empezarán a hacerlo. Desde la Conselleria que dirige Mari Carmen Ortí, el secretario autonómico Daniel McEvoy ha convocado a una Mesa Sectorial a los sindicatos para comenzar la negociación “para la mejora de las condiciones laborales del profesorado”, como consta en la convocatoria del encuentro a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Sin embargo, la plataforma formada por STEPV, CCOO, UGT y CSIF mantiene las movilizaciones y la huelga para el próximo 31 de marzo.
Tras la última reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada antes de fallas, en el turno de intervenciones libres se llegó a un inicio de deshielo: Conselleria prometió comunicar a los sindicatos el día 20 la fecha de una reunión para tratar sus reivindicaciones. La convocatoria les ha llegado, efectivamente, este viernes para el jueves que viene, 26 de marzo.
Mantienen la huelga del 31
Sin embargo, el hecho de que la convocatoria no haga una referencia clara a qué se va a incluir en la negociación de la próxima semana ha llevado a los sindicatos a mantener, de momento, la huelga educativa del próximo día 31, así como todas las acciones reivindicativas. “La convocatoria no hace una referencia clara a las condiciones salariales, no incluye una propuesta previa por escrito ni establece un calendario de negociación definido”, denuncian desde UGT, por ejemplo.
El sindicato considera “imprescindible” disponer de un documento inicial con contenido laboral y salarial así como un calendario claro de trabajo para una negociación real. Dicen desconocer cuáles de todas las reivindicaciones que plantean -mejoras salariales, bajada de las ratios, aumento de las plantillas, más valenciano en la enseñanza, entre otras cosas- se abordarán. “Nos vemos abocados a mantener la huelga”, indican fuentes sindicales.
Reivindicaciones
De nuevo, el próximo día 24 hay convocadas concentraciones en los centros para exigir las mejoras salariales y laborales que se reclaman: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de ratios y de burocracia, recuperación de las plantillas docentes recortadas, mejora de las infraestructuras educativas y derogación de la ley de “libertad educativa”.
Sobre todo, reclaman mejoras en sus condiciones laborales porque, lamentan, están entre los peores pagados de España. De hecho, según un informe del CSIF, de las 17 comunidades autónomas, los docentes valencianos están entre los puestos 12 y 14 en salarios. Su diferencia salarial con los mejores pagados, los docentes vascos, puede llegar a los 500 euros.
Precisamente este viernes, esas reivindicaciones han llegado a las Corts, en concreto, a la Comisión de Educación y Cultura, de la mano del diputado de Compromís Gerard Fullana. Pero la reivindicación ha tenido una vida muy corta y un final tajante: los diputados del PP y Vox han votado en contra, con lo que la propuesta ha sido rechazada por siete votos contra seis. Solo los promotores -Compromís- y el PSPV han votado a favor.
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