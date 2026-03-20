Una veintena de profesionales se presentan a la plaza de coordinador del corredor mediterráneo

Una veintena de profesionales optan a ser el tercer coordinador del corredor mediterráneo, según confirman a Levante-EMV fuentes de la empresa pública Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias), dependiente del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente. Transcurridos los cinco días de plazo para presentar las solicitudes (se convocó el 11 de marzo y el plazo finalizó cinco días después, el 16 de marzo), Adif inicia ahora la comprobación del "cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes". La relación provisional de admitidos y excluidos se publicará en la web de Adif, con un plazo de tres días hábiles para subsanar posibles errores.

Según las bases de la convocatoria, la designación del nuevo coordinador del corredor mediterráneo "corresponde al presidente de Adif", Pedro Marco de la Peña. Aunque el proceso de selección lo comandarán "la subdirección de organización y gestión directiva" a través de una "comisión de asesoramiento para evaluar la idoneidad de los aspirantes conforme a los principios de mérito y capacidad en relación con las características y necesidades del puesto de trabajo a desempeñar, que podrá apoyarse en colaboradores especialistas si se considera conveniente". La comisión de asesoramiento estará constituida por el director de gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales, el periodista valenciano Salvador Almenar Antón, el subdirector de Organización y Gestión Directiva, Alfonso Martín García y la jefa de área de Selección, Clara María Fermoselle Martínez, según prevén las bases de la convocatoria. Y participará en calidad de secretario el jefe de área de Organización Directiva, Carlos Saval Vázquez.

Las bases de la convocatoria para elegir al nuevo coordinador del corredor mediterráneo también prevén realizar "una entrevista personal aquellos candidatos que se considere que tienen mayor adecuación al puesto". Una prueba, señalan las bases publicadas en la web de Adif, que "evaluará las competencias necesarias para el desempeño de las funciones establecidas en la convocatoria, así como la trayectoria profesional, los intereses, las motivaciones y el grado de ajuste de cada candidato al perfil del puesto". Si ninguno de los candidatos cumpliera con los requisitos o no "respondiera adecuadamente al perfil del puesto, podrá ser declarada la convocatoria desierta".

Como contó Levante-EMV, entre los requisitos demandados para este puesto, las bases de la convocatoria exigen tener experiencia laboral mínima de 10 años en puestos de alto nivel responsabilidad en el ámbito de las relaciones institucionales, con organismos y administraciones públicas de carácter nacional e internacional.

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También se valorarán como méritos, la experiencia en coordinación de operaciones relacionadas con el transporte de mercancías; en gestión de infraestructuras intermodales y/o ferroportuarias; en captación y gestión de Fondos Europeos; experiencia en la relación e intermediación con instituciones nacionales y europeas o másteres y cursos relacionados con las funciones del puesto. La comisión evaluadora de los aspirantes se reserva la posibilidad de celebrar una entrevista personal con los candidatos más idóneos para el puesto.