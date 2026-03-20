Los vecinos del solar de las Corts se hartan de los okupas

El espacio pertenece, por decirlo así, al pueblo valenciano, pero el pueblo más cercano a él, sus vecinos, están "hartos" de su situación. Es el solar de la calle Salvador, un terreno propiedad de las Corts que acumula más de 30 años y hasta 8 presidentes parlamentarios de todo el espectro ideológico enquistado, cubierto por vallas y sin solución, y que cuya situación "se ha agravado notablemente" en estas últimas semanas, especialmente ante las celebraciones de Fallas.

Así consta en un escrito remitido por la Asociación Plaza del Salvador a la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó, para reclamar una actuación “urgente” en el solar de titularidad pública situado en pleno centro de València. En una carta a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los vecinos denuncian el deterioro progresivo del espacio, la reciente okupación del mismo y la falta de respuesta institucional y exigen medidas que van desde reforzar la vigilancia o cambiar la valla principal hasta la "solución definitiva" para el espacio como plaza pública.

La carta subraya que la situación no es nueva, pero sí se ha agravado en los últimos meses. La asociación denuncia que, tras los vendavales del invierno, la valla metálica presenta un riesgo real de desplome, lo que supone un peligro para los viandantes. Cambiarla es una de las exigencias que señalan en su escrito, reclamando una barrera "segura, transparente y acorde al entorno urbano, como las instaladas en el Parque Central de la ciudad de València". "Una actuación mínima pero imprescindible para empezar a revertir la degradación", indica el documento firmado por su presidente, Carlos Pomer.

Solar detrás de las Corts, situación estas Fallas. / Levante-EMV

A ello se suma la falta de mantenimiento y vigilancia, que habría facilitado el acceso al solar y su uso como asentamiento improvisado. Los vecinos acompañan su escrito de fotografías que documentan estos hechos y atribuyen la situación a la “inacción prolongada” de la institución propietaria. De ahí que soliciten "de inmediato" un incremento de la vigilancia en el entorno de las Corts y, más concretamente en lo que llaman "solar de la vergüenza", porque "ha sido okupado para dormir y hacer necesidades fisiológica".

Más allá del estado actual, el escrito pone el foco en un problema estructural que, según recuerdan, se arrastra desde hace más de 30 años. El solar, al que denominan “el solar de la vergüenza”, se ha convertido en símbolo de promesas incumplidas por parte de sucesivos responsables de la cámara autonómica. En la misiva citan expresamente a anteriores presidentes de las Corts, a quienes acusan de haber derivado sistemáticamente sus demandas a asesores sin que se haya concretado ninguna actuación. "La paciencia del vecindario se ha agotado", expresa el texto.

Crear una plaza

El conflicto se extiende además al inmueble colindante, en el número 4 de la calle Sagrario del Salvador, actualmente ocupado. Según la asociación, se trata de un grupo organizado cuya presencia está generando problemas de convivencia y seguridad. La propiedad del edificio ya habría presentado denuncia ante la Policía Nacional y se han registrado múltiples avisos, pero los vecinos temen que la situación empeore con la llegada del buen tiempo. De hecho, afirman haber desaconsejado a las familias con niños transitar por la zona más próxima al inmueble.

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En este contexto, la Asociación Plaza del Salvador reclama una intervención inmediata que combine medidas de seguridad a corto plazo con una solución urbanística definitiva. La creación de un espacio abierto para la ciudadanía, insisten, no solo permitiría dignificar el entorno, sino también poner fin a décadas de abandono en uno de los enclaves más sensibles del centro histórico. Mientras tanto, denuncian, el deterioro continúa y la respuesta institucional sigue sin llegar. Y ya van, de por medio, ocho presidentes parlamentarios con sus respectivos cambios de mayorías partidistas.