Alerta en los 'bous al carrer' ante los brotes de dermatosis nodular contagiosa, un virus letal

La Federació de Penyes de Bous al Carrer ha emitido un comunicado en el que aconseja "evitar la contratación de ganaderías de zonas limítrofes" con aquellas que se han visto afectadas por la Dermatosis Nodular Contagiosa. Una enfermedad que, aseguran desde esta entidad, "está generando una gran preocupación en el sector ganadero, especialmente entre los productores de bovino".

Representantes de la federación de peñas de "bous al carrer" han mantenido este viernes por la mañana una reunión con la Conselleria de Agricultura "para abordar la situación" relacionada con la enfermedad. Al término del encuentro, han emitido una nota en la que también recomiendan "limpieza, desinfección y desinsectación de corrales entre festejos", así como "notificar con antelación la entrada de ganaderías de fuera de la Comunitat Valenciana".

Un solo caso, sacrificio completo

Desde esta asociación expresan que la "inquietud" entre los ganaderos es "máxima, debido a la gravedad de las medidas que se aplican en caso de detectarse un positivo". Aseguran que, en esas circunstancias, "con la confirmación de un solo caso en una explotación, se procede al sacrificio completo de toda la cabaña ganadera afectada". Además, agregan "se establecen zonas de restricción de movimientos en el entorno, lo que implica la paralización total de la actividad".

Pautas obligadas desde la Conselleria

Los representantes de esta entidad que agrupa colectivos de aficionados a los 'bous al carrer' explican que desde la Conselleria "se nos ha trasladado que próximamente se enviará un documento con una serie de recomendaciones que deben considerarse de obligado cumplimiento". Y apostillan: "Está en juego el valor genético de nuestras ganaderías autóctonas".

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La Federació de Penyes de Bous al Carrer ha informado de que se organizarán "reuniones comarcales para detallar toda la información y resolver dudas". Y añaden que se solicitará al Ministerio y a la Unión Europea la aprobación de "la vacunación preventiva como medida adicional para la protección del sector". Indican que durante la próxima semana "se remitirá el borrador de las medidas, que entrarán en vigor antes de Semana Santa", aprobadas por la Conselleria.