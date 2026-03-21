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La borrasca Therese empieza a descargar en la Comunitat Valenciana

El inicio de la primavera deja lluvias débiles, cielos nubosos y temperaturas sin grandes cambios en una jornada marcada por la inestabilidad a lo largo y ancho del territorio

Lluvias en València marcan el comienzo de la primavera.

Lluvias en València marcan el comienzo de la primavera. / Miguel Angel Montesinos

Stella López

Stella López

València

La llegada de la borrasca Therese a la Península ha comenzado a notarse este sábado en la Comunitat Valenciana, donde las primeras precipitaciones han hecho acto de presencia durante la mañana, dando paso a un fin de semana con tiempo variable y protagonizado por la nubosidad.

Según la previsión de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada ha arrancado con cielos cubiertos o muy nubosos en gran parte del territorio, aunque se espera una apertura progresiva de claros a lo largo de la tarde, especialmente desde el norte hacia el sur. Las lluvias, en general débiles y de carácter irregular, han tenido mayor incidencia durante las primeras horas del día, siendo menos probables cuanto más al sur.

Respecto a las temperaturas, apenas presentan variaciones destacables: las máximas se mantienen estables, mientras que las mínimas han descendido ligeramente en zonas costeras. La cota de nieve se ha situado entre los 1.000 y 1.400 metros, y el viento ha soplado con cierta intensidad del nordeste en el litoral, perdiendo fuerza conforme avanza el día.

Registros de lluvia destacados

Los datos recopilados por la Asociación Valenciana de Meterología (Avamet) reflejan que las precipitaciones han sido más apreciables en puntos del interior y prelitoral de Alicante y Valencia. Entre los acumulados más significativos registrados hasta el momento, destacan los siguientes:

  • Sant Vicent del Raspeig: 13,6 mm
  • Xixona (Cantal de Tormo): 12,9 mm
  • Relleu (Font la Figuera): 12,8 mm
  • Mutxamel (Aeródromo): 12,6 mm
  • Ayora (Peñón de Los Machos): 12,6 mm
  • Busot (Canelobre): 12,0 mm
  • Alacant (IES Leonardo da Vinci): 11,6 mm
  • Aigües (Pozo Cabezo): 11,0 mm
  • Carcaixent: 10,2 mm
  • Quart de Poblet: 7,6 mm

Estas cifras evidencian una distribución bastante homogénea de las lluvias, aunque con mayor incidencia en zonas de interior y áreas elevadas.

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Tendencia para los próximos días

Aunque la jornada ha estado marcada por la inestabilidad, la evolución prevista apunta a una mejora progresiva. De cara al domingo, las precipitaciones tenderán a ser más puntuales y menos persistentes. Y ya a comienzos de la próxima semana, todo indica que se impondrá una situación más estable, con predominio de cielos despejados y un ascenso térmico que devolverá valores más suaves, propios de la primavera que apenas acaba de empezar.

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