El "No a la guerra" se repite en València: Sigue en directo la manifestación

El 'No a la guerra' vuelve a recorrer València. La ciudad sale a la calle este sábado, 21 de marzo, con una protesta "unitaria" que surge de convocatorias distintas y paralelas que han acabado convergiendo en el mismo leitmotiv. 'No a la guerra' es capaz de unir así a varias sensibilidades de la izquierda y de los movimientos sociales hasta el punto que la convocatoria cuenta ya con la firma de 269 entidades que van desde los partidos de la izquierda, sindicatos, asociaciones de vecinos, oenegés, movimientos antimilitaristas, antiimperialistas, propalestinos o asociaciones ciudadanas de amplio espectro. De hecho, 39 de ellas se han unido en los últimos 3 días.

La marcha arranca desde la plaza del Ayuntamiento y trascurre por las calles de Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colón y Porta de la Mar.