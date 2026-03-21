Una marea negra de miles de personas recorre Valencia por el 'No a la guerra'

Miles de personas se han dado cita en las calles de Valencia este sábado para lanzar un grito unánime de ‘No a la guerra’. La multitudinaria comitiva parte de la plaza del Ayuntamiento a las siete de la tarde con un recorrido por Marqués de Sotelo, Xàtiva, Colón, Porta del mar y Navarro Reverte para terminar en la Plaza de América, donde se leerá el manifiesto. En la manifestación han participado cerca de 10.000 personas según datos ofrecidos por la Delegación de Gobierno.

El negro es el color dominante de los manifestantes que se han vestido así, formando una marea negra, como una forma de expresar el duelo por las víctimas del conflicto bélico en Oriente Medio, que “se cuentan ya por miles”, y mostrar la repulsa ciudadana.

Miguel Angel Montesinos

Participación

Más de 300 entidades de distintos ámbitos del tejido social, político y sindical y un millar de personas a título individual se han adherido a este llamamiento para manifestar públicamente la oposición a cualquier intervención militar que viole la soberanía de los pueblos e ignore el derecho internacional.

Los manifestantes condenan la alianza bélica entre Estados Unidos, dirigidos por Trump, e Israel y los tachan de “responsables” de la destrucción de Oriente Medio y la limpieza étnica del pueblo palestino. Por ello, han salido a las calles “desde el convencimiento de que, si no terminamos con la guerra, la guerra terminará con el mundo que conocemos”.