Vaivén
Pilar Bernabé: directa de las Fallas hacia Andalucía y Madrid
La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha viajado a Sevilla, Alcalá de Guadaira y Alcorcón para apoyar a sus compañeros socialistas en diferentes actos
Sevilla, Alcalá de Guadaira y Alcorcón. Pilar Bernabé no deja de girar por toda España como secretaria de Igualdad del PSOE pero también como adalid de una buena gestión política, sobre todo durante y después de la dana, de donde ha salido reforzada. Al igual que ya hizo en Extremadura y Castilla y León, la dirección socialista ha vuelto a echar mano de ella para hacer lo propio en Andalucía y Madrid.
En concreto, esta mañana en Alcorcón ha estado acompañando al ministro Óscar López en el acto 'Feminismo es igualdad' del PSOE de Madrid. Bernabé ha defendido que este partido es "el de las mujeres" y el único capaz de parar a la extrema derecha, "porque siempre ha derrotado a los posicionamientos más reaccionarios". "Ahora el feminismo necesita de hombres que se lo expliquen a otros hombres y eso en Madrid pasa", en referencia a López, "que lo hará también cuando presida la Comunidad de Madrid".
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