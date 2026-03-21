El PSPV denuncia la “opacidad” del Consell de Pérez Llorca al no entregar la relación de incidencias ferroviarias

El PSPV en las Corts ha denunciado la "opacidad" de la conselleria que dirige Vicente Martinez Mus al no facilitar la relación de incidencias sufridas en las líneas de FGV, Metrovalencia y Cercanías desde septiembre de 2025. Los socialistas han reclamado una copia de estos informes que en conselleria cifran en 41.000 y que según denuncia la portavoz adjunta del PSPV en las Corts, María José Salvador, "comprometen la seguridad del servicio"

Salvador ha explicado que la petición de documentación, registrada el pasado 11 de febrero junto al portavoz de Transportes, Míchel Montaner, buscaba acceder a unos informes elaborados por los maquinistas que recogen incidencias, limitaciones de velocidad, trabajos en la vía, problemas en la catenaria o restricciones de seguridad. Se trata de documentos clave para garantizar el correcto funcionamiento de la red y el cumplimiento de la normativa ferroviaria autonómica.

Más de un mes después, la respuesta del conseller ha sido la evasiva. Según denuncian los socialistas en un comunicado, Martínez Mus justifica la negativa en el elevado volumen de documentación (41.000 registros) aunque admite que aquellos partes que incluyen incidencias ya están digitalizados. En lugar de entregarlos, propone acotar la solicitud a un periodo más corto o limitarla a los documentos escaneados, una condición que los socialistas interpretan como una maniobra dilatoria que retrasaría aún más el acceso a la información.

Desde el grupo socialista consideran especialmente grave esta negativa, ya que impide a la oposición conocer con detalle los problemas reales que afronta a diario el personal de conducción de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. “Es la única forma de fiscalizar con rigor el estado de la red”, sostiene Salvador.

Reparaciones sin autorización

Además, ha recordado que existen tramos en zonas afectadas por la dana que siguen sin contar con la autorización de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria pese a haber sido reabiertos, lo que incrementa la preocupación sobre el estado del servicio, tal como publicó Levante-EMV.

En este contexto, la diputada insiste en que la prioridad debe ser la seguridad de los miles de usuarios que utilizan Metrovalencia cada día y reclama al Consell “transparencia y medidas urgentes” para que las incidencias dejen de ser habituales. “No hablamos de casos aislados, sino de miles de partes cuyo contenido desconocemos”, ha advertido.

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Finalmente, Salvador ha responsabilizado al jefe del Consell de garantizar la seguridad del sistema ferroviario y ha criticado la gestión del actual responsable de Infraestructuras, a quien reprocha una acumulación de problemas en la red en los últimos meses.