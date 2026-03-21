Las Corts debatirán el reconocimiento a las "supervivientes" del Patronato franquista

Las Corts debatirán sobre el reconocimiento a las “supervivientes” del Patronato de Protección a la Mujer creado durante la dictadura. La diputada socialista Mercedes Caballero y el síndic José Muñoz han presentado con este objetivo una proposición no de ley (PNL) "de urgencia" para la instalación de placas de reconocimiento, explicativas y recordatorias en memoria de las mujeres recluidas en los centros del citado patronato, una institución que, con la excusa de combatir la prostitución, se convirtió en centro de represión de las mujeres que no encajaban en el patrón femenino del franquismo.

En la Comunitat llegaron a existir 17 centros del Patronato. En Valencia, existieron nueve, se emplazaban en la Casa Familia Sagrado Corazón (en la calle Pascual i Genís, 23), en la Clínica La Cigüeña (Paseo Alameda, 16), en la Junta Provincial de València (Maestro Chapí, 3 y Ruiz de Lihory, 7), en el Centro de Observación y clasificación (avenida del Puerto, 39), en el convento de las Adoratrices Madre Sacramento de València (Hernán Cortés, 19), en el Hogar de Nuestra Señora de los Desamparados (avenida del Puerto, 43), en Santo Celo (calle Jesús, 10) y en la Casa Cuna Santa Isabel (calle Casa de la Misericòrdia, 8). También había un centro en Alaquàs, gestionado por la congregación religiosa de las Oblatas, la misma congregación albergó otro centro del Patronato en Benicàssim y en Alicante (en la calle Primitivo Pérez, 11), donde también funcionaban otros centros del Patronato en las Adoratrices de Alicante (Avenida de Jijona, 56). En Castelló, el Patronato funcionó en las Juntas Provinciales de Castellón (C/ Alacant y C/ Gumbao, 23).

Caballero subraya la importancia del "reconocimiento y la visibilización" de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. Así lo ha hecho ya el Gobierno. El BOE publicaba este viernes los trámites del expediente para declarar como Lugar de Memoria el Patronato de Protección a la Mujer. Este acuerdo, que se incoa de oficio, se da a conocer en una jornada en la que el Gobierno ha reconocido a 53 mujeres víctimas de la institución, que durante la dictadura franquista se convirtió en un instrumento "de control y represión" de mujeres jóvenes.

Una de las medidas que establece la Resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, publicada en el BOE, es que la Administración General del Estado impulsará la instalación de placas o paneles interpretativos (tal como contempla el artículo 52.1 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática). Así, el grupo socialista a través de la PNL, presentada el pasado 6 de marzo, insta a que sea la Generalitat Valenciana la que señalice todas y cada una de las sedes que el Patronato tuvo en la Comunitat Valenciana. Recuerdan Caballero y Muñoz en su propuesta que desde la llegada del PP y Vox al Consell se ha omitido cualquier acción que tenga que ver con la Memoria. "Es una la magnífica oportunidad para que el president Pérez Llorca resuelva el agravio que sus gobiernos han ido desarrollando tanto contra las víctimas de la Guerra y el franquismo, y en especial contra las mujeres". "En este país debemos seguir avanzando en la difusión de la verdad sobre todo lo acaecido durante la dictadura y más en un momento en el que los gobiernos autonómicos de PP y Vox quieren con sus discursos negar y cambiar la historia".

Para Caballero, "es momento de que el Consell plante cara al negacionismo y aplique las políticas de 'especial visibilización de las mujeres' que incluyeron en los objetivos de los últimos presupuestos dedicados a la memoria y que no están cumpliendo".

Como informó Levante-EMV, la investigación realizada sobre el Patronato por las valencianas Marta García Carbonell y María Palau Galdón, gracias a la Beca Josep Torrent de Periodismo de Investigación 2021 otorgada por la institución Alfons el Magnànim y la Unió de Periodistes, ha sacado a la luz la oscura historia del Patronato y la existencia de maternidades vinculadas con la institución, instalaciones administrativas y numerosos reformatorios regentados por órdenes religiosas que internaban a mujeres tuteladas, muchas de ellas pertenecientes a familias acomodadas y afines al régimen que no dudaban en derivar a estos centros a sus hijas rebeldes. Rebeldía que a veces solo consistía en ponerse una falda corta o no ir a misa. Así queda recogido en la publicación de García Carbonell y Palau Galdón “Indignas hijas de su Patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià”. Para la dictadura las mujeres que se desviaban del patrón feminidad patriarcal y católico impuesto y que desafiaban los roles de género, debían ser invisibilizadas en reclusión, ya fuera en el espacio doméstico, el convento o los reformatorios del Patronato de las Mujeres.

Durante la dictadura franquista en España, las mujeres sufrieron en muchos casos la represión por varias vías. Una de ella fue a la que se vieron sometidas aquellas a las que el régimen calificaba contrarias a la denominada moral imperante del nacionalcatolicismo y que fueron recluidas en psiquiátricos o centros de protección.

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El Patronato de Protección a la Mujer fue creado por el régimen con el objetivo de controlar y eliminar el ejercicio de la prostitución, pero en la práctica esta entidad y sus numerosos reformatorios acabaron convirtiéndose en espacios de tortura, represión y castigo para todas aquellas mujeres que, prostitutas o no, escaparon del estricto y encorsetado modelo de mujer implantado por la dictadura.