Las sensaciones engañan: el invierno que se ha ido es el sexto más cálido en al menos 85 años en la Comunitat Valenciana

Están las percepciones de cada cual, las sensaciones. Y luego están los datos científicos que matan el relato. Este invierno ha cundido la impresión de que el frío de nuevo ha visitado la Comunitat Valenciana cuando casi se daba por amortizado por aquello del cambio climático. La lluvia, que a menudo se asocia con el 'mal tiempo' y se cofunde con el frío por la ausencia del sol, ha sido una habitual en los meses de diciembre, enero y febrero. La sucesión de borrascas no dio tregua ni en otoño ni en invierno. Pero no fue asociada a bajas temperaturas, en general. Es lo que revelan los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su Avance Climatológico del invierno 2025-2026 en la Comunitat Valenciana.

El invierno que se acaba de marchar ha sido "muy cálido y húmedo". La temperatura media se sitúa en 9,9 grados, 1,3 por encima del "promedio normal", que es de 8,6. ¿Y eso significa frío o calor? Lo segundo. Es la sexta temperatura media más elevada registrada en esa estación desde, al menos, 1950, primer año del que hay registros. El "sexto invierno más cálido" en casi un siglo, según los datos de Aemet.

Serie histórica de temperaturas medias en invierno registradas por Aemet desde 1950. / Levante-EMV

Las precipitaciones medidas en los pluviómetros también están muy por encima de la media. En concreto, un 53% por arriba. En estos tres meses han llovido 191,8 litros por metro cuadrado en el territorio valenciano, frente a los 125 de media registrada desde 1991. Si se retrocede la vista hasta 1950, la agencia meteorológica concluye que se trata del decimotercer invierno más húmedo. El que más de los últimos seis años.

La isla polar de Navidad y Reyes

Temperaturas más altas de lo normal, pero ha habido días en los que se ha congelado hasta la sonrisa, aunque apenas se han registrado olas de frío. Por ejemplo, el descenso térmico y la "escasa insolación durante el episodio de lluvias provocado por la borrasca Emilia", llevó a que el dia de Navidad fuese el más frío de los últimos quince años.

En enero, en cambio, las temperaturas superaron los valores normales, salvo los días 5 y 6, cuando los Reyes de Oriente llegaron impulsados por el aire ártico como si fueran Papá Noel. De hecho, el día de Reyes fue el más frío desde 1985, con una temperatura media 5,3 grados inferior a lo normal. Esos días se registraron las mínimas de todo el invierno. En concreto, los -7,1 grados de Ademuz y Castellfort, los 6,6 y 6,1 grados negativos en Fredes y Vilafranca, en Els Ports.

Febrero fue especialmente templado. El tercer mes de febrero más cálido desde, al menos, 1950, tras febrero de 1990 y de 2020. En los observatorios de Castelló y València solo hay un precedente de un segundo mes del año tan cálido, el de 1937. "La causa de esa gran anomalía tiene que ver con los continuos temporales de viento de poniente, que condujeron masas de aire templadas en origen, incluso en algún caso de origen tropical", según explica Aemet en su informe. El 11 de febrero fue el día de invierno más cálido en el promedio de la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950.

Pluviometría en la Comunitat Valenciana en los meses invernales desde 1950. / Levante-EMV

El sol más ausente de los últimos 15 años

Las temperaturas máximas diurnas fueron un grado superior al promedio mientras que las nocturnas estuvieron 1,7 grados por encima de la media. La causa obedece, según la agencia meteorológica, a "la gran nubosidad y escasa insolación que ha habido durante el trimestre, sobre todo durante diciembre y enero, lo que da lugar a una baja amplitud térmica (diferencia entre máximas y mínimas) y a días fríos y noches relativamente cálidas". Con los datos de insolación estimados desde satélite, ha sido el invierno con menos incidencia solar en la Comunitat Valenciana desde 2010.

Un invierno en remojo

Efectivamente, un invierno con un 53% más de lluvia. Está en el top 13 de pluviometría en casi un siglo; el más húmedo de los últimos seis años. Por provincias, en Castelló el plus de agua ha sido del 64 %; en València, del 54 % y en Alicante, del 38 %. A tanta hidratación contribuyeron los cuatro temporales que en diciembre llegaron a activar la alerta roja en el litoral valenciano.

En enero se produjeron dos importantes temporales. Uno estuvo provocado por la borrasca Francis, que trajo precipitaciones generalizadas, que fueron persistentes en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia. El segundo vino de la mano de la borrasca Harry, que generó un importante temporal marítimo, con olas que llegaron a superar los siete metros.

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Febrero registró un déficit pluviométrico del 47 %, si se compara con la media. Y se explica "por la anómala circulación de frentes y de temporales de viento de poniente que conducen masas de aire que llegan resecas a nuestro territorio", apunta Aemet. El día de viento más intenso fue el 14 de febrero, cuando se activó el aviso rojo en la provincia de Castelló por rachas que superaron los 130-140 km/h.