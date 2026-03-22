El agua en el cauce del Túria obra el milagro para las nutrias

Después de dos semanas sin lluvias desde las últimas precipitaciones de los días previos a la semana grande de las fallas, el agua que lleva el nuevo cauce del río Túria sigue siendo visible desde varios puntos cercanos. No solo eso: es una rareza, que explica, por una parte, el hecho de que la lluvia haya hecho innecesarios los turnos de riego y, por otra, un suelo saturado que no puede absorber excesivas cantidades de agua, como explicaron desde la CHJ .

Ha sido -es, todavía- un balón de oxígeno, casi un milagro para determinadas especies. Entre las que más agradecen el agua en el cauce se encuentran las nutrias, como explica Pablo Vera, biólogo y especialista en humedales. Las nutrias animales de río y sus desembocaduras cuya población está aumentando en los últimos años, sobre todo en las partes bajas de los cauces. El río con agua, pues, les devuelve su hábitat natural.

"Rastros" en l'Albufera

Por contra, cuando el río está seco, se ven obligadas a buscar otros hábitats, como el cercano Parc Natural de l’Albufera, donde ha habido “rastros” de su presencia, explica Vera, aunque no se han dado observaciones confirmadas. Pero el problema está en el camino hacia el humedal: en los últimos años han sido atropellados en la V-30 varios ejemplares de esta especie.

El hecho de que se queden en el río les ofrece las condiciones naturales para vivir, pero también para dispersarse bien por todo el cauce. No siempre les ha sido fácil: hace casi un siglo que las nutrias empezaron a ser perseguidas en el entorno de l’Albufera porque rompían las redes de pesca. Pero ese tiempo pasó: en los últimos años, las poblaciones han crecido en los ríos. “Es una especie que se adapta muy bien”, dice Vera. Ahora están empezando a colonizar los tramos bajos de los ríos otra vez. También el Túria.

Valencia VLC río Turia con bastante cantidad de agua desde el Pont de la Solidaritat / Francisco Calabuig / LEV

Gaviotas, moritos, garzas y focha

Pero no son los únicos nuevos moradores del cauce del río. También hay más aves, que aparecen en estas zonas con agua para alimentarse. Explica el biólogo que este nuevo hábitat imprevisto es clave especialmente en momentos como el actual, en el que los campos de arroz de l’Albufera están secos. “En momentos así, parte de la avifauna busca otros lugares y, ahora, el Túria puede jugar este papel, aunque sea un entorno más limitado”, dice.

Gaviotas, moritos y algunas especies de garza son algunas de las aves que se han trasladado al cauce. Con ellas, peces pequeños, invertebrados que vienen con el agua o que tienen formas de resistencia, es decir, que no están presentes cuando el suelo está seco.

Una garza en El Palmar / Miguel Ángel Montesinos / LEV

El caso de la focha

Pero un caso especialmente llamativo es el de las fochas, una especie presente en l’Albufera que ha encontrado en el río un buen lugar para alimentarse, pero quizá incluso para criar. Explica Pablo Vera que en el Parc Natural no cría a excepción de unas pocas parejas reproductoras en los tancats como el de la Pipa, que son los espacios donde las condiciones ambientales son mejores. Pero todo parece indicar que podrían, por primera vez, criar en el Túria.

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Pero no todo es fauna. Por otra parte, el agua va a favorecer que haya mayor cobertura vegetal en el cauce, explica Vera. Crecerán los carrizales y los herbazales, propios de ambientes acuáticos. “No son hábitats de especial interés desde el punto de vista de la biodiversidad pero en ellos habrá floración, que a la vez servirá para la alimentación de ciertas especies de invertebrados, o quizá de anfibios”, resume el biólogo.