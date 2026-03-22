Cortes en el metro de València afectan a la circulación de trenes
Metrovalencia recomienda a sus usuarios revisar los canales oficiales para estar al tanto de los cambios en la línea 5, que podrían afectar a sus desplazamientos
Un nuevo aviso de Metrovalencia ha advertido a las 15: 37 horas de una modificación de los canales de circulación de sus trenes durante las próximas horas. Según han explicado brevemente, se debe a una reorganización del servicio que va a afectar a los itinerarios habituales, por lo que es importante consultar en su web oficial y a través de sus redes sociales por si hay algún cambio o novedad.
Este ajuste incide en la línea 5, la misma que conecta el Aeropuerto de Valencia con la zona costera (Marítim) y el centro de la ciudad. Entre sus puntos claves se encuentran paradas como Aeroport, Manises, Mislata, Àngel Guimerà (transbordo), Colón, Alameda y Marítim, por lo que, debido a su gran abarque, supone una vía clave para numerosos vecinos.
Trenes con retraso
Cabe destacar que no es el primer inconveniente ferroviario del fin de semana. Este mismo sábado lanzaban un comunicado avisando sobre posibles retrasos en las líneas 1, 2 y 7 que, si bien no apunta a tener relación con la reorganización de hoy, ya causaron algunos inconvenientes horarios para los usuarios habituales. En concreto, esta tardanza se debió a un «problema ajeno» del que no se llegó a concretar más información.
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