Cortes en el metro de València afectan a la circulación de trenes

Un nuevo aviso de Metrovalencia ha advertido a las 15: 37 horas de una modificación de los canales de circulación de sus trenes durante las próximas horas. Según han explicado brevemente, se debe a una reorganización del servicio que va a afectar a los itinerarios habituales, por lo que es importante consultar en su web oficial y a través de sus redes sociales por si hay algún cambio o novedad.

Este ajuste incide en la línea 5, la misma que conecta el Aeropuerto de Valencia con la zona costera (Marítim) y el centro de la ciudad. Entre sus puntos claves se encuentran paradas como Aeroport, Manises, Mislata, Àngel Guimerà (transbordo), Colón, Alameda y Marítim, por lo que, debido a su gran abarque, supone una vía clave para numerosos vecinos.

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Trenes con retraso

Cabe destacar que no es el primer inconveniente ferroviario del fin de semana. Este mismo sábado lanzaban un comunicado avisando sobre posibles retrasos en las líneas 1, 2 y 7 que, si bien no apunta a tener relación con la reorganización de hoy, ya causaron algunos inconvenientes horarios para los usuarios habituales. En concreto, esta tardanza se debió a un «problema ajeno» del que no se llegó a concretar más información.