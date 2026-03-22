Levante-EMV, el periódico digital más leído en la Comunitat Valenciana

Levante-EMV se convierte en el periódico digital más leído por los lectores de la Comunitat Valenciana. Según los datos de GFK correspondientes al mes de febrero, la cabecera de Prensa Ibérica, lidera el ranking con 1.497.509 millones de usuarios únicos de la Comunitat Valenciana y se convierte en el periódico más leído por los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, por encima de Las Provincias.

Los datos recogidos por GFK, la empresa que controla la medición oficial de audiencias digitales en España, tienen en cuenta únicamente en este caso los usuarios y lectores de todas las cabeceras auditadas que se conectan desde la Comunitat Valenciana y pone de manifiesto la solidez de Levante-EMV como referencia informativa con un crecimiento de un 6,5% en un año. Los datos confirman que Levante-EMV es el periódico elegido por los valencianos y valencianas para informarse de todo lo que sucede en la Comunitat Valenciana y también en sus municipios al convertirse en la cabecera más consultada para informarse con una audicencia sólida y robusta con un claro crecimiento interanual, respecto a 2025.

Audiencia local (IP Comunitat Valenciana) de los principales periódicos en la Comunitat Valenciana / GFK

En el mismo periodo de tiempo, Las Provincias ha registrado una caída del 9,6% interanual en el número de lectores en la Comunitat Valenciana situándose en 1.437.308 usuarios únicos en febrero.

Prensa Ibérica, el grupo editorial más leído por los valencianos y valencianas

Junto a Levante-EMV, las otras dos cabeceras del grupo Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, reflejan también un excelente resultado en audiencia digital local. Con 1.068.612 usuarios únicos en febrero, Información se convierte en el tercer periódico digital más leido por los lectores y usuarios de la Comunitat Valenciana. Con los 593.922 lectores de Mediterráneo, Prensa Ibérica suma un total de 2.119.558 millones de usuarios únicos desde la Comunitat Valenciana en febrero y se consolida como el grupo de información más elegido por los valencianos para informarse.

Noticias relacionadas

Estos datos confirman la respuesta de la audiencia a los contenidos digitales de Prensa Ibérica y Levante-EMV. A diferencia de otras cabeceras, Levante-EMV ha basado su crecimiento en la información local de calidad, alejada de los clickbait y centrada en la información de servicio que más interesa al público objetivo de la cabecera: los valencianos.