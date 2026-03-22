El tiempo en la Comunitat Valenciana: la primera semana de primavera llega con sol, temperaturas al alza y ráfagas de viento puntuales

La Comunitat Valenciana da la bienvenida a la primera semana completa de la primavera con un tiempo que hace honor a la estación: cielos despejados, temperaturas en ascenso y un ambiente cada vez más agradable durante el día, que también permite disfrutar de más horas de luz. Al fin el sol se impone como protagonista y marcará el ritmo de unos días que invitan a dejar atrás los momentos grises y lluviosos que han proliferado a lo largo de los últimos meses.

Según los datos de predicción de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), este domingo 22 de marzo contará con una jornada tranquila y luminosa en la mayor parte del territorio, con apenas algunas nubes altas en el sur. El termómetro subirá con fuerza en el interior de Valencia, donde el ascenso de las máximas será especialmente notable, mientras que en el resto se mantendrán valores suaves y propios del entretiempo. No obstante, el viento romperá la calma en el norte de Castellón, donde irá intensificándose hasta dejar rachas muy fuertes en zonas altas más de cara al final del día.

Por su parte, el lunes continuará la estabilidad, aunque con algunos matices. Aumentará la nubosidad de forma puntual y no se descarta alguna precipitación débil y dispersa, pero cero reseñable. Las noches serán algo menos frías debido al ligero ascenso de las mínimas mientras que las máximas bajarán en buena parte del territorio, salvo en el sur de Alicante. De nuevo, el interior norte de Castellón amanecerá con rachas intensas de viento, sobre todo en áreas elevadas.

Temperaturas en ascenso constante

A partir del martes, el tiempo se asentará de forma evidente. Predominarán los cielos poco nubosos y el ambiente será cada vez más templado, con temperaturas que seguirán subiendo de forma suave pero constante. Será una jornada plenamente primaveral, ideal para actividades al aire libre, con máximas que ya rondarán los 20 grados en varios puntos.

El miércoles reforzará esa sensación de primavera recién estrenada. Aunque aparecerán intervalos nubosos, no se esperan lluvias y las temperaturas continuarán al alza, alcanzando valores cercanos a los 22 grados en Valencia y superando los 20 en Castellón. Eso sí, el viento volverá a cobrar protagonismo en el norte de esta provincia al final del día, con rachas que podrían ser nuevamente muy fuertes.

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En definitiva, la primera semana de la primavera llega a la Comunitat Valenciana con un panorama mayoritariamente estable y temperaturas en ascenso, dejando atrás el ambiente invernal y abriendo paso a días más largos, suaves y luminosos. Un arranque de estación que, salvo por el viento en puntos concretos, invita a disfrutar del aire libre y de la transición hacia un buen tiempo que parece haber llegado para quedarse.