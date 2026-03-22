El PSPV-PSOE advierte de que la falta de ejecución del Consell pone en riesgo 300 millones de fondos europeos para vivienda asequible en la C. Valenciana

El portavoz de Vivienda del grupo socialista en las Corts Valencianes, Benjamí Mompó, ha denunciado hoy que “según la información remitida por el Consell a solicitudes de documentación requeridas por el Grupo Parlamentario Socialista, la desidia del PP, sostenido por Vox en el Gobierno de la Generalitat, está a punto de hacernos perder a los valencianos 300 millones de fondos europeos que iban destinados a vivienda”. Se trata, advierte Mompó en un comunicado remitido por el PSPV-PSOE, de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE que tienen que ejecutarse antes del 30 de junio de este año, “pero la realidad es que, según los últimos datos disponibles, la ejecución, a 30 de septiembre de 2025, no llegaba ni al 7%”. En concreto, se situaba en el 6,4%.

Y es que el Consell, de estos fondos MRR, programó 351,3 millones a diversas líneas de Vivienda dentro de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero. Competencias que, tras la última remodelación, Camarero mantuvo como Vicepresidenta Primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. El PSPV-PSOE, según la nota, requirió los datos de ejecución de las líneas del Presupuesto de la Generalitat para 2025 que se financian con fondos europeos. Y la respuesta del Consell reconoce que, a 30 de septiembre pasado, solo había ejecutado 22,5 millones, el citado 6,4%.

Escándalo

Por eso, Mompó recrimina que “la relación entre vivienda y Partido Popular siempre acaba igual, en escándalo”. “Es evidente que solucionar el problema de la vivienda no es una prioridad para el Gobierno de la Generalitat. Por eso, tan solo han movilizado poco más de un 5% en programas de construcción de vivienda para alquiler asequible”, recrimina el parlamentario socialista.

Mompó constata que “la política de vivienda de este Consell es un fraude”. “Lo saben bien en Alicante, donde se han repartido pisos entre cargos y familiares del PP”, apunta. Y agrega a continuación que es “indignante que justo ahora, cuando los ciudadanos no se pueden permitir pagar un alquiler y mucho menos comprar una casa, que los competentes en la materia no estén gestionando los recursos que en su día les consiguió el Gobierno de España”.

El portavoz socialista de Vivienda recuerda el veto del PP y Vox a que la Comunitat Valenciana reciba una lluvia de millones a partir de 2027 con el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España: 3.669 millones más que lo que recibiría en 2027 si sigue el actual modelo. “Los mismos que piden más financiación para los valencianos son los que desaprovechan más de 300 millones de euros para acabar con el mayor problema al que se enfrenta la ciudadanía”, avisa.

Líneas de vivienda

Los socialistas aseguran en su comunicado que, según la información oficial remitida por la conselleria, la línea para la ‘Financiación de actuaciones para la rehabilitación a nivel de edificio y la mejora de la eficiencia energética en viviendas’ de acuerdo con el Real Decreto en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación cuenta con un presupuesto definitivo de 192,4 millones, de los que se han reconocido obligaciones por solo 16,9 millones, lo que supone un grado de ejecución del 8,8%. Los beneficiarios de estas subvenciones son particulares, comunidades de propietarios y otros.

Le sigue en importancia, con un presupuesto definitivo de 91,3 millones, la línea de ‘Transferencias para la financiación de la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, destinada a particulares, promotores, ayuntamientos, comunidades de propietarios y otros. Todo ello para diseñar el ‘Nuevo programa de fomento de vivienda en alquiler asequible’. A falta de escasos meses para que caduquen estos recursos si no se ejecutan, la realización a 30 de septiembre de 2025 era de únicamente 4,8 millones, el 5,25%.

Asimismo, la línea de ‘Transferencia para financiación de las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio’, con una dotación presupuestaria de 50 millones, no había ejecutado ni un solo euro a 30 de septiembre pasado. Lo mismo sucedía con otra línea, con un presupuesto de 2 millones y ejecución cero. Cero ejecución arrastran otras líneas dotadas con 200.000 euros y 2 millones de euros, dentro del Programa de rehabilitación en entornos residenciales. Algo mejor suerte corrió la línea de 3 millones destinada al fomento de vivienda en alquiler asequible, con una ejecución de 702.000 euros, el 23,5%.

Respuesta del PP

La portavoz de Vivienda del grupo parlamentario popular, Candela Anglés, ha respondido a las críticas de los socialistas afirmando que la izquierda valenciana "no puede dar ni una lección sobre vivienda": "No construyeron ni una vivienda social en ocho años", según informa Europa Press.

Al respecto, la portavoz 'popular' ha señalado en un comunicado que "los socialistas mienten cuando dicen que peligran fondos europeos para vivienda asequible en la Comunitat Valenciana por culpa de la Generalitat. No es cierto. Al contrario".

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Candela Anglés se ha preguntado "cómo se atreven a hablar de fondos europeos cuando el gobierno del Botánic no fue capaz de ejecutar nada desde que concedieron los fondos en 2021. En dos años comprometieron cero euros para la construcción de vivienda asequible", ha criticado.