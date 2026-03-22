Regadíos históricos de Vila-real: El sistema de la Séquia Major

El regadío histórico de la Plana, vinculado al sistema de riegos del río Millars, es a través de sus componentes etnohidraúlicos uno de los patrimonios del agua más relevantes del territorio castellonense. El río Mijares/Millars cuenta con un caudal vigoroso venido a menos (de 15 m3/seg a 4 m3/seg en Vila-real), de régimen pluvionival mediterráneo, regulado por los embalses del curso alto y medio, altamente antropizado, es a la vez actor y escenario en el que se desarrollan los aprovechamientos de las aguas de forma tradicional.

L'Horta del Millars, así es llamado el perímetro regado a manta, se articula en cabecera a partir de tres azudes, el de Vila-real (1886), el de Almassora/Castelló y el de Borriana, de los cuales derivan sus respectivas Séquies Majors. En el caso de la Séquia Major de Vila-real, se desdobla en la Sobirana o de Dalt y la Jussana o de Baix.

El riu Millars a su paso por Vila-real. / Foto Estepa.

El exhaustivo aprovechamiento de los recursos hídricos suministrados por el río Millars data de tiempos antiguos, aunque la colonización romana e islámica sientan las bases del complejo sistema de riego que ha permitido fertilizar estas tierras durante más de 2.000 años. A pesar de históricos conflictos intermunicipales, el regadío ha cohesionado una comarca natural que se articula a través de su eje fluvial y permitió consolidar cuatro comunidades de regantes (Castelló de la Plana, Almassora, Vila-real y Borriana) que están en activo desde época bajomedieval, así como construir tres sistemas hidráulicos con un funcionamiento independiente a partir de sus respectivos azudes (Castelló- Almassora, Vila-real y Borriana). Con el paso del tiempo, los caudales del Millars también enriquecen las huertas de Nules (siglo XIV) y, finalmente, las de les Alqueries a partir de 1985, año de su constitución como municipio segregado de Vila-real.

Singularidades del sistema del Millars

Como señala Emili Obiol, el sistema del Millars presenta particularidades añadidas. Por un lado, es desigual porque hay mayor riqueza de agua en la mitad septentrional de La Plana respecto a la meridional; por otro lado, es disimétrico pues en la orilla norte se establecen dos subsistemas, los de Castelló y Almassora, y en la meridional quedan los restantes: Vila-real, les Alqueries, Borriana y Nules. La cronología introduce asimismo elementos diferenciales porque el origen de las acequias de Castelló y Almassora es islámico, mientras que Jaume I ordena construir la Séquia Major de Vila-real, los musulmanes diseñan la de Burriana y, por último, en el siglo XIV se riegan las huertas de Nules.

La construcción del pantano de Sitjar, durante el período entre 1947 y 1959 sobre 334 ha, permitió garantizar el riego de la huerta histórica incluso en años especialmente secos, con una capacidad de unos 50 Hm3. De la misma manera en la regulación del caudal y en el abastecimiento de agua contribuye el embalse de Arenós, construido entre 1970 y 1976, en el curso medio del río, con una capacidad de 136 Hm3.

Séquia de Dalt hacia el Riu Sec (Vila-real). / Foto Estepa.

La última obra acometida en el cauce del río Millars fue la construcción del denominado "Pantanet de Santa Quiteria" (1981-1984), que a pesar de su limitada capacidad, con 0'27 Hm3, ha resultado fundamental para modernizar los riegos y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los agricultores tras suprimir los riegos nocturnos, una fórmula antaño habitual para dar cabida a todas las parcelas en cada tanda. Se ubica aguas arriba del puente romano de Santa Quiteria, que une Vila-real y Almassora.

El sistema de regadíos históricos de Vila-real y Les Alqueries

El sistema de regadíos tradicionales de Vila-real y sus históricas alquerías, representadas por la actual demarcación de Alquerías del Niño Perdido o Les Alqueries, se emplazan en el sector occidental del Baix Millars, entre la margen derecha del eje fluvial y el barranc de Betxí o Sant Antoni. La superficie de regadío potencial de estas dos poblaciones, como señalan sus ordenanzas, se sitúa en unas 2.406 hectáreas, repartidas entre las partidas y turnos de Les Solades, Carinyena y Cap de Terme.

Regadíos histórico de Vila-real. / Estepa

La partida de Les Solades, la más próxima al río, abarca desde el Molí Nou a los partidores del camino de Borriana, cuya superficie se estima en unas 8.834 hanegadas. La partida de Carinyena, o segundo turno de riego, comprende desde los partidores viejos de Dalt y Baix al riu Sec, donde hay 9.665 hanegadas. La última de las partidas y turnos de riego es Cap de Terme, extendida del riu Sec al límite o raya con Nules, donde se registran 13.373 hanegadas. Otra de las partidas que se riega con las aguas de la Comunidad de Regantes de Vila-real es la de Els Vintens de Borriana, cuya superficie alcanza las 2.350 hanegadas.

La Séquia Major de Vila-real y su entramado de acequias, filas y ojos suman unos 200 km de longitud, de los cuales unos 33 km corresponden a las acequias principales: séquies Major, Sobirana, Jussana y Sequiol; además hay unas 200 tomas de riego. Dos son las secciones que contempla el sistema en su trayecto por Vila-real y Les Alqueries: de oeste a este, en su tramo de partida hasta el Pany del Cagó, donde se realizan reducidos riegos por el sistema de portillas y tapones; y de norte a sur, en su entrada al sector occidental de la margen derecha de la huerta del Millars, donde riega mediante filas, ojos y riegos menores, de manera perpendicular a las acequias primarias. Los excedentes de su red de riegos derivan a la Séquia Sobirana o a la Tanda de Borriana y, en menor medida, a la Séquia Major de Nules.

El riego de origen fluvial se complementa mediante las aportaciones de varios pozos. En la huerta de Vila-real se localizan una decena de motores, siendo el más antiguo el del Remei de les Solades (1932); mientras que en Les Alqueries hay otros 11, entre los que sobresalen siete pozos históricos: Suplemento del Mijares, Ull del Fondo, la Protectora del Mijares, Virgen del Niño, la Primitiva, Picheringo y Baró.

BIBLIOGRAFÍA

-Los regadíos históricos del Baix Millars-La Plana (2009), CHJ; dirigido por J.Hermosilla.

-L’aprofitament de l’aigua a l’horta del Millars, Obiol, E. (1985). Diputació de Castelló.