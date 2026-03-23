Ser aficionado

Uno de los movimientos más maravillosos que han ocurrido en toda España y muy especialmente en los territorios del litoral mediterráneo en los últimos años ha sido el desarrollo de redes de aficionados al tiempo y clima que han ido generando una información valiosísima para los estudios atmosféricos en nuestro país. La relación del ser humano con la atmósfera no es nueva. Tenemos documentación en la cuenca del Mediterráneo desde la Edad Antigua. Y con anterioridad, los pueblos prehistóricos organizaban su vida en virtud de los rasgos atmosféricos de sus territorios de acción. La vista al cielo, a las nubes, la percepción de colores, la sensación térmica, la influencia del viento, la presencia de mayor o menor humedad, la lluvia cayendo, la nieve cubriendo los paisajes…son vivencias singulares que permanecen en el recuerdo inmediato o lejano. Las redes de aficionados han venido a renovar la recopilación diaria de datos atmosféricos y a mejorar la investigación climática. Y todo de forma desinteresada, todo por el afán de contribuir al mejor conocimiento del tiempo y clima; en definitiva, de ser piezas importantes del pasado climático, de presente meteorológico y del futuro atmosférico en nuestros territorios. Y aquí conviven colaboradores de AEMET y socios de las diferentes asociaciones que se han ido creando, de ámbito estatal (Meteoclimatic) o en las regiones del Mediterráneo español (Avamet, Ametse, Meteosureste, ACAM, ACOM, SOMIB, Andalmet, Meteorihuela, Suremet, Proyecto Mastral, Proyecto FrostSE, MeteoCastalla, MeteoElda, MeteoVinalopó, Meteoxabia, ACIF Alcoi, MeteoElx, y muchas otras de ámbito comarcal o local) y que convierten al litoral mediterráneo en una de las regiones con mayor y mejor información meteorológica de Europa. En el día meteorológico mundial, la felicitación a todos los amantes del tiempo y clima que colaboran diariamente recopilando datos, haciendo fotos de nubes, enviando comentarios de sucesos singulares, es de justicia. A todos los aficionados a la meteorología y climatología, gracias.