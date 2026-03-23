La Asamblea de Docentes, partidaria de convocar nuevas jornadas de huelga educativa

El profesorado de la Comunitat Valenciana organizado en la Asamblea de Docentes del País Valencià ha tomado el pulso del sector y los resultados, aseguran, son inequívocos. Tanto que, después de un proceso de consulta a los profesionales de la docencia, la Asamblea no solo se muestra decidida a mantener la movilización y el paro convocado por los sindicatos para el 31 de marzo, sino que trabaja ya “en la organización colectiva del profesorado para preparar futuras jornadas de huelga” y otras iniciativas de presión para conseguir la ansiada mejora de las condiciones laborales del profesorado valenciano.

Ya hace semanas que la plataforma reivindicativa integrada por los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF anunció una jornada de huelga docente para el 31 de marzo, ante la negativa de la Conselleria de Educación de incluir la mejora de las condiciones laborales en el calendario general de negociación. Después de concentraciones y movilizaciones varias, la Conselleria y los sindicatos se sentarán a negociar las condiciones laborales del profesorado el próximo jueves 26 de marzo. Al menos, empezarán a hacerlo. Desde la Conselleria que dirige Mari Carmen Ortí, el secretario autonómico Daniel McEvoy ha convocado a una Mesa Sectorial a los sindicatos para comenzar la negociación “para la mejora de las condiciones laborales del profesorado”.

Intensificar la presión

Sin embargo, la plataforma formada por STEPV, CCOO, UGT y CSIF mantiene las movilizaciones y la huelga para el próximo 31 de marzo. Es un enfoque que comparte la Asamblea de Docentes del País Valencià, que ha hecho públicos este lunes los resultados del proceso de consulta que ha llevado a cabo en las últimas semanas entre profesorado de centros educativos públicos de todo el territorio valenciano. La Asamblea está formada por una red de colectivos locales y comarcales de toda la Comunitat Valenciana que agrupan a profesionales de diferentes etapas y modalidades educativas.

Un aula en una imagen de archivo / Redacción Levante

En un comunicado, explican que el proceso de participación ha reflejado un amplio respaldo del profesorado a continuar y reforzar el ciclo de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública. También, “una clara voluntad de avanzar hacia un escenario de presión creciente frente a la Conselleria de Educación, con el objetivo de que se atiendan las demandas del sector educativo”.

Y eso aunque se inicie, ahora, una negociación con la Conselleria. Desde la Asamblea de Docentes del País Valencià subrayan que la reunión del 26 no supondrá en ningún caso, la paralización del proceso de movilización. Afirman que el diálogo “debe ir acompañado de compromisos reales y avances concretos, por lo que mantendrá activas sus reivindicaciones hasta que se produzcan cambios efectivos”.

Interinos y menos burocracia

La Asamblea de Docentes ha recabado también un listado de reivindicaciones de entre el profesorado. A las compartidas por los sindicatos -mejora salarial, recuperación de las plantillas docentes, bajada de ratios, impulso al valenciano en el aula- se suman otras propias. Entre estas, señalan la reducción de la carga burocrática, condiciones dignas para los profesionales especialistas, así como la existencia de una unidad de enfermería en cada centro.

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Los docentes también exigen a la Conselleria que se reconozca el derecho a días de asuntos propios, puesto que la valenciana es una de las pocas autonomías que no lo contempla. Otra de las demanda pasa por la mejora de condiciones para el personal interino.