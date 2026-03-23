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Una asociación de víctimas de la dana insiste para que el TSJCV no aplique el aforamiento a Mazón por su dejación de funciones en Les Corts

Según la asociación, el expresident no justifica su aforamiento al ausentarse de las sesiones plenarias y no realizar ninguna actividad parlamentaria relevante.

Carlos Mazón en su escaño de Les Corts

Carlos Mazón en su escaño de Les Corts / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Pablo Plaza

València

La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, una de las acusaciones particulares de la causa judicial de la Dana -representa a 34 familiares de fallecidos-, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comuniat Valenciana (TSJCV) que no aplique el aforamiento al que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, todavía diputado de Les Corts Valencianes. La asociación, representada por la letrada Míriam Salmerón, defiende que el exjefe del Consell está haciendo un uso espurio del aforamiento debido a su dejación de funciones en el parlamento valenciano.

La asociación ya había pedido en sus alegaciones previas que se aplicara el criterio del TSJ extremeño en el caso del exlíder socialista Juan Gallardo, al que excluyó del aforamiento. Entonces, aquella sala sostuvo que este derecho "no puede ser establecido por razones de oportunidad, ni ser una opción para determinadas personas, ni ser objeto de una interpretación extensiva". El recurso de la asociación en el caso de la Dana lamenta que, sin embargo, el alto tribunal valenciano no se haya pronunciado al respecto.

La asociación sostiene que el aforamiento se fundamenta "exclusivamente en salvaguardar" las funciones como parlamentario del exjefe del Consell, que mantiene el acta por "motivos espurios", es decir, "únicamente con la finalidad de no ser investigado", según defiende el recurso. "Nada justifica la prerrogativa procesal de su aforamiento", recalca el escrito, que reclama por ello "una interpretación restrictiva" de este privilegio.

En ese sentido, el recurso recalca que Mazón no ha acudido a todos los plenarios de Les Corts Valencianes "incumpliendo su deber como diputado", y en los plenos que consta su asistencia formal en lista, "no ha sido una asistencia real ya que no estuvo presente la mayor parte de la sesión plenaria, apenas el tiempo necesario para presionar el botón de asistencia". "No ha intervenido en ninguno de ellos, no ha elaborado ni registrado ningún tipo de propuesta. No ha realizado actividad parlamentaria, no ha desarrollado ningún trabajo como diputado", abunda el recurso.

Valencia. VLC. Pleno de las Cortes. Mazon en su escaño y salida de Mazon

Carlos Mazón en Les Corts Valencianes / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Aunque Mazón fue nombrado portavoz de la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, el órgano no se ha convocado en toda la legislatura. "Es más, esta comisión no se reúne desde el 13 de octubre del año 2020", insiste el recurso de la asociación, que recuerda que el cargo del expresident como portavoz de dicha comisión tiene asignado un complemento de casi 8.900 euros. "Sin embargo, ningún tipo de trabajo ha realizado en este cargo" y ni siquiera estuvo presente cuando se debatió un cambio de Reglamento en el pleno del 17 de diciembre.

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Así pues, la abogada de la asociación insiste en que el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comuniat Valenciana (TSJCV) "carece de la necesaria interpretación restrictiva del aforamiento y del análisis de los hechos fácticos, contando tan sólo con una aplicación automática" de este derecho y convirtiendo la condición de aforado "en un privilegio que vulnera la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales de las víctimas".

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