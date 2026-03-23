Bernabé considera "propio de décadas pasadas" el veto a las mujeres en la Semana Santa de Sagunt

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado hoy su firme rechazo a la reciente decisión de una cofradía en Sagunto de votar en contra de la participación de las mujeres en la Semana Santa. Bernabé ha calificado este hecho como "absolutamente contrario a lo que supone la igualdad entre hombres y mujeres", asegurando que el Gobierno de España no permitirá que se normalicen situaciones que considera "propias de décadas pasadas".

La delegada ha informado que ya ha mantenido contactos con el Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado de Turismo para abordar este asunto, especialmente ante las peticiones de retirada del reconocimiento de Interés Turístico Nacional para la festividad. Según Bernabé, el Ejecutivo trabajará de la mano con las representantes de la cofradía para garantizar que no haya discriminación en ningún ámbito de la vida pública.

"Conjura" social contra la violencia vicaria

En relación con el trágico suceso ocurrido en Torrevieja, la delegada ha calificado la violencia vicaria como la forma "más cruel" de violencia de género y ha aclarado que la pareja no figuraba en el sistema VioGén y que la denuncia se produjo la misma noche de los hechos, cuando la madre temió por la seguridad de su hija y la Guardia Civil halló los cuerpos.

Bernabé ha defendido la necesidad de un proyecto de ley específico contra la violencia vicaria en el marco del Pacto de Estado, calificándolo como una cuestión de "justicia social" para mejorar la prevención y visibilización. Asimismo, ha criticado duramente a los responsables políticos que utilizan términos como "violencia doméstica o intrafamiliar", argumentando que ese lenguaje intenta "esconder" una realidad que debe ser señalada para poder ser erradicada.

Compromiso con las infraestructuras en Alicante

En materia de transportes, Pilar Bernabé ha descrito el compromiso del Gobierno con la provincia de Alicante como "incontestable", apoyándose en cifras de inversión que ha tildado de históricas. "Obras son amores y no buenas razones", ha afirmado la delegada, destacando que el Ministerio de Transportes sigue trabajando para que la estación de Alicante cumpla con todos los estándares necesarios para integrarse con la máxima calidad en el Corredor Mediterráneo.

Manuel Pineda, nuevo subdelegado del Gobierno

Finalmente, el acto ha servido para formalizar el nombramiento de Manuel Pineda como nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante. Bernabé ha destacado su perfil como "servidor público", resaltando su experiencia como médico de familia y su trayectoria de cuatro legislaturas con mayorías absolutas como alcalde.

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Para la delegada, la elección de un perfil municipalista es una "garantía" de coordinación entre administraciones, ya que Pineda entiende la política como una herramienta para "cuidar a la ciudadanía". Bernabé también ha aprovechado la ocasión para agradecer la dedicación de Juan Antonio Nieves durante su periodo al frente de la subdelegación.