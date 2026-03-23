Educación podrá cerrar las aulas de Bachillerato de Artes si no hay al menos 10 alumnos

La Conselleria de Educación abre la puerta a que no se formen grupos de Bachillerato de Artes si no hay, como mínimo, diez solicitudes de alumnos en primera opción. Así lo reflejan el calendario y las instrucciones de admisión redactadas por el departamento que dirige Mari Carmen Ortí, que incorporan esa posibilidad, nueva respecto al pasado curso. Es decir, que si no hay al menos diez alumnos interesados en esa modalidad de Bachillerato, podrán retirarse esos grupos de la oferta.

La Conselleria lo especifica en el punto vigésimo sexto, que tiene como título ‘Demanda mínima para ofertar, en el primer curso de Bachillerato, las modalidades de Artes y General, así como el régimen nocturno, en centros docentes públicos’.

Indica el documento que “cuando un centro no alcance las diez solicitudes en primera opción para el primer curso en la modalidad de Artes (en cualquiera de sus vías), en la modalidad General o en el régimen nocturno, podrá retirarse la oferta educativa correspondiente”. Esa retirada se hará “en el momento en que se detecte dicha circunstancia y, en todo caso, antes de la publicación de los listados definitivos”. “En tal supuesto, se ofrecerá al alumnado afectado otras alternativas para su escolarización en la misma etapa educativa”, se añade.

No solo para Artes

Esa limitación, o esa posibilidad de no ofertar unidades, no solo afecta, pues, al Bachillerato artístico. También al nocturno o al General. Este último, además, de más reciente creación.

Aunque su implantación estaba prevista desde 2021, fue en marzo de 2023 cuando se conoció que unos 194 institutos de los 366 de la Comunitat impartirían el Bachillerato General el curso próximo. Se trata de una modalidad intermedia entre ciencias y letras para estudiantes (de 16 a 18 años) que deseen cursar carreras sociosanitarias como Psicología, Sociología, o Periodismo, o no tengan claro qué estudiar, por ejemplo. Fue una de las novedades que anunció el Gobierno central en agosto del 2022 en el marco de la Lomloe.

Un profesor da clase a sus alumnos en un instituto de Alicante / Axel Álvarez

CSIF denuncia el “retroceso”

Desde CSIF reprochan a la Conselleria la inclusión de ese nuevo criterio que permite retirar la oferta educativa de la modalidad de Artes en Bachillerato así como otras modalidades. Consideran que supone “un claro retroceso en la oferta educativa pública, al introducir un criterio meramente cuantitativo que puede provocar la desaparición de enseñanzas fundamentales para el desarrollo académico y personal del alumnado”.

“Desde CSIF consideramos que esta decisión es restrictiva y limita el acceso a determinadas modalidades educativas, además de perjudicar especialmente al alumnado de zonas con menor población”, denuncian. Asimismo, creen que debilita “principios básicos del sistema educativo como la equidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades”.

Por todo ello, exigen la eliminación de este criterio mínimo de solicitudes, el mantenimiento de la modalidad de Artes en los centros educativos y una planificación “basada en criterios pedagógicos y no exclusivamente numéricos”. Lo trasladarán, dicen, a la Conselleria en los correspondientes órganos de negociación.

Educación habla de “responsabilidad” con los recursos

La Conselleria de Educación asegura, por su parte, que en ningún caso existe una voluntad de reducir la oferta educativa pública ni, en particular, de eliminar la modalidad de Artes en Bachillerato. “El objetivo de las instrucciones de admisión es garantizar una planificación equilibrada, sostenible y de calidad del sistema educativo”, destacan fuentes del departamento.

Pero el establecimiento de una demanda mínima para la puesta en funcionamiento de determinadas modalidades existe. Responde, indican desde Educación, a “un criterio de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos”. “Esta medida busca asegurar que la oferta educativa se desarrolle en condiciones adecuadas, con grupos que permitan una atención educativa de calidad y una organización eficiente de los recursos humanos y materiales”, afirman.

Noticias relacionadas

En el caso concreto de la modalidad de Artes, aseguran que se le da un trato específico por su carácter específico y su ámbito provincial. Añaden que cualquier decisión sobre la continuidad de la oferta se adoptará tras un análisis individualizado de cada centro, teniendo en cuenta sus características y el contexto territorial.