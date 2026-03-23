El cabo de guardia avisó al Consorcio de Bomberos que el retén de Chiva, en la cabecera del Poyo, ya se "estaba inundando a las 17.50 horas"

El cabo de guardia de los bomberos de Chiva, municipio de la Hoya de Buñol ubicado en la cuenca alta del barranco del Poyo (o rambla de Chiva) avisó al Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio de Bomberos de Valencia que el edificio en el retén de Chiva ya se "estaba inundando a las 17.50 horas" del 29 de octubre de 2024. Un informe del inspector jefe del Cuerpo de Bomberos, Jorge Gil Blesa, incorporado a la causa de la dana, al que ha tenido acceso Levante-EMV, también confirma que a las 19.50 horas del mismo 29 de octubre de 2024 tuvieron que abandonar una autobomba en el polígono del mismo municipio de la Hoya de Buñol al quedarse "bloqueada por el agua".

Conocer la hora exacta de la inundación del retén de bomberos en Chiva puede servir para dilucidar desde cuándo se conocían la afección por la inundación en la cuenca alta del Poyo o rambla de Chiva y que los máximos responsables de la emergencia del 29 de octubre aseguran que desconocían. La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra solicitó el 6 de marzo al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que informara sobre la hora en la que se tuvo conocimiento de la inutilidad del parque de bomberos de Chiva, para acoger el puesto de mando avanzado (PMA), durante la dana del 29 de octubre de 2004. Una petición de información que la jueza de la dana adoptó tras la solicitud de diligencias presentada por el colectivo Mai Més, que ejerce la acusación particular y popular, bajo la dirección letrada de Joan Bertomeu y Andreu Moreno.

Los abogados de Mai Més apuntaban que tanto Jorge Suárez (subdirector de Emergencias), como José Miguel Basset (exinspector jefe del Consorcio de Bomberos) y Alberto Martín Moratilla (exdirector general de Emergencias) declararon que se enteraron "por los miembros presenciales del Cecopi de la inutilización del parque de bomberos de Chiva por las inundaciones del 29 de octubre". Un retén en el que se había previsto ubicar el puesto de mando avanzado PMA. Una opción que se descartó, según declaró Jorge Suárez, a las 15 horas, porque el parque había quedado inutilizado por las inundaciones. Gestiones en las que participaron Suárez, Basset y Moratilla. Basset, incluso aparecía consultando el mapa de Chiva en uno de los videos mudos grabados del Cecopi, ocultos durante meses, que se entregaron a la jueza de la dana nueve meses después. Los abogados de Mai Més apuntan en su escrito a que tanto Salomé Pradas (la consellera de Justicia) y Emilio Argüeso (secretario autonómico de Emergencias), los dos únicos investigados en la causa por ahora, debían conocer lo que sucedía en Chiva. Pradas comunica al jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, a las 14.51 horas: "Pasamos a nivel 2 [de la emergencia] en Utiel, PMA en Requena (14.51 horas), Cecopi en Centro de Coordinación de Emergencias". De esta manera, la hora facilitada por el inspector jefe de los bomberos sobre la inundación del retén de Chiva, las 17.50 horas, no aclara por qué se decidió trasladar el puesto de mando avanzado desde Chiva a Requena.

El informe del Inspector jefe del Cuerpo también confirma que "a las 19.50h la dotación del 28618 informa que, estando ubicados en C/Incolla (Polígono de Chiva), el vehículo 28618 está bloqueado por el agua y dejan de estar operativos. Informan que abandonan el vehículo y se ponen a salvo, quedando el camión autobomba inoperativo". Aún faltaban veinte y un minutos para que se enviara el primer Es Alert de las 20.11 horas que se envió el 29 de octubre de 2024.

La dotación no pudo volver al retén hasta las 22 horas de ese mismo día. "Una vez comienza a disminuir el agua en las calles, la dotación regresa a pie al parque. Al llegar a la entrada, aproximadamente dos horas después, sobre las 22:00h, se comprueba por el barro presente que el parque ha quedado completamente anegado por el agua quedando por lo tanto inutilizado".

El parque de bomberos de Chiva se consideraba "base logística de la unidad de rescate en emergencias y catástrofes", según una información distribuida por el Consorcio Provincial de Bomberos antes de la dana, en una visita que realizaron el diputado de Medio Ambiente y responsable del consorcio de bomberos, Avelino Mascarell, y el entonces inspector jefe, José Miguel Basset.

Noticias relacionadas

El diputado de bomberos, Avelino Mascarell y la alcaldesa de Chiva en una visita al parque de bomberos. / Levante-EMV

El informe finaliza con la respuesta a la jueza de la dana sobre si esta información sobre el estado del retén de bomberos de Chiva se comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias y a los miembros del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) el cerebro de la emergencia. "El día 30/10/2024 se emite informe de situación de daños propios relativos a vehículos, instalaciones, equipos y personal, donde consta, entre otras informaciones, la inutilización del parque de Chiva. Este informe de situación es trasladado al Inspector Jefe [José Miguel Basset] a las 05.00h del día 30/10/2024", concluye la respuesta del actual inspector jefe, Jorge Gil Blesa, a la jueza de la dana.