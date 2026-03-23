El funcionario clave en el Cecopi achaca el retraso del Es Alert al aviso a los alcaldes, las dudas legales y el miedo al "alarmismo"

A las 17:15 horas del 29 de octubre había ya encima de la mesa una primera posibilidad para enviar un mensaje masivo a la población, centrado entonces en Utiel y Requena. Esa idea se reiteró una hora después, un planteamiento que incluso llegó a ser escrito en un borrador en el sistema de Emergencias, con la vista en Forata. En ambos momentos lo puso encima de la mesa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; sin embargo, el "mandato" de enviar el Es Alert no llegó hasta las 19:50 horas, con la consiguiente recepción a las 20:11 horas, para toda la provincia.

Esa cronología la ha expuesto este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso el propio Suárez, el funcionario de la Generalitat más alto en ese departamento el día de la dana. El por qué no se envió antes el mensaje masivo ha sido una pregunta reiterada a Suárez que ha citado "diversos factores" descartando, no obstante, que hubiera "impedimento técnico para enviarlo antes". Así, ha asegurado que entre los motivos de la demora estuvo que se quisiera avisar a los alcaldes de las localidades afectadas de manera anticipada, las dudas legales que había sobre estas posibles medidas o incluso si su aviso suponía un excesivo "alarmismo".

Esta última circunstancia fue lo que, según Suárez, provocó que desapareciera del borrador al primer mensaje finalmente enviado la petición de que subieran a las plantas altas, algo que, ha incidido, advirtió el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, por miedo a un "efecto estampida". Otro punto que generó debate (y retraso), según ha explicado Suárez, fue si poder decretar o no medidas de "restricción de la movilidad", remitiendo esas dudas legales a Pradas, frente al planteamiento del propio alto funcionario que defendía que sí que se podía.

Con todo ello, Suárez, que ya ha declarado como testigo en el juzgado, ha asegurado que a las 18 horas, cuando se detuvo la reunión del Cecopi, ya recibió el encargo de la exconsellera de preparar un aviso masivo a la ciudadanía por lo que se bajó a su despacho a preparar el texto. Después, ha indicado, "surgió el tema de avisar a los alcaldes", ha indicado, por lo que preparó la convocatoria a una reunión online que no se llegó a celebrar. Posteriormente aún se esperaron otros "minutos" a que se retomara la conexión en el Cecopi, sobre las 19 horas, y hasta hacer un mudo con la prensa.

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez. / Eduardo Parra / Europa Press

El mandato final de que se enviase el Es Alert llegó a las 19:50 horas que requirió otros 20 minutos de adaptación técnica, según Suárez. A ello aún se añadió una última modificación sobre la traducción en valenciano, algo que, no obstante, ha incidido que solo fue "un minuto". No obstante, para el alto funcionario, todo el proceso fue "un tiempo excesivo" aunque ha evitado vincular la tardanza para enviar ese mensaje con las consiguientes víctimas.

Sin aviso de la CHJ

Porque cuando se envió el mensaje la situación había dado un vuelco. De hecho, para el subdirector de Emergencias el cambio se dio sobre las 19 horas. En este sentido, en su cronología, ha explicado que empezó el Cecopi sobre las 17 horas con los ojos puestos en Utiel y Requena y que a partir de las 17:30 horas la atención se centró en Forata que, según Suárez, "secuestró toda la información". Y fue "a partir de las 19:10 horas" cuando el escenario pasó a ser de "casi toda la provincia de Valencia".

¿Por qué tan tarde? Ahí está el debate sobre la información que se tuvo o no en el Cecopi. En este sentido, Suárez ha asegurado que no se trasladó nada sobre los barrancos y que durante la reunión "se habló más de Forata que del Poyo". De ello ha señalado la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de quien ha indicado que era la competente en los barrancos. De hecho, ha insistido en que cuando comenzó la reunión lo hizo con un último correo de este organismo de que el caudal estaba bajando y que no fue "hasta muy tarde" cuando informó del cambio de situación. Incluso el famoso correo de las 18:43 horas donde se alerta del aumento del caudal "no llegó al Cecopi".

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No obstante, Suárez ha asegurado que tampoco llegó información de las llamadas del 112 que hubieran servido para contar con una radiografía de lo que estaba sucediendo ni la que debía brindar la Generalitat sobre los barrancos, competencia que la izquierda ha recordado que ya tenía la Administración autonómica al estar en marcha la situación 2 del Plan de Emergencias. Ante ello, ha asegurado que supo de la retirada de los bomberos forestales que debían vigilar este caudal "días después" y ha asegurado que el organismo de Emergencias no tuvo "capacidad" para "analizar" la información que fue llegando.