L’Albufera ya tiene quien la dirija: el Consell nombra a José Ignacio Lacomba después de cuatro años

Ha costado cuatro años y, en ese tiempo, al Parc Natural de l'Albufera le han pasado muchas cosas -una dana, episodios de anoxia y problemas de gestión de la paja del arroz, entre otras cosas-, pero el humedal valenciano ya tiene su director. Se trata de José Ignacio Lacomba, doctor en Biología y Zoología por la Universitat de València, que llega a un puesto de director que llevaba cuatro años vacante, desde que lo dejara María Sahuquillo en 2022.

Ahora, ha sido nombrado director del Parque Natural de l’Albufera, adscrito a la Dirección General de Medio Natural y Animal, de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Hasta este nombramiento, desempeñaba el puesto de jefe de sección de Gestión de Proyectos en Espacios Naturales en la Subdirección General de Espacios Naturales Protegidos y Vida Silvestre, dentro del mismo departamento, donde ha desarrollado labores de planificación, coordinación técnica y seguimiento de actuaciones en espacios protegidos.

Durante casi tres décadas, Lacomba fue jefe de sección de Red Natura 2000 en la Conselleria de Medio Ambiente. Después trabajó durante siete años para el Ayuntamiento de València, donde desempeñó las tareas de jefe del servicio de Cambio Climático y de jefe de Servicio de Jardinería Sostenible. Como ocupante de este último puesto, estuvo implicado en los preparativos de València como Capital Verde Europea de 2024, e incluso participó en visitas oficiales y viajes. El suyo es un perfil técnico cuya experiencia lo acerca, a priori, a los diferentes actores implicados en el Parc Natural, desde ecologistas hasta arroceros, de intereses muchas veces contrapuestos o en delicado equilibrio.

Archivo - Devesa-Albufera. / AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Estará al frente del dragado

No son pocos los retos que tiene por delante, aunque llega al puesto una vez ha pasado el peor impacto de la dana del 29 de octubre de 2024. De hecho, según un estudio de la CHJ de 250 parámetros medidos en el agua del humedal, lo peor fueron los primeros días después de la barrancada y, posteriormente, las afecciones de la dana no han resultado tan importantes como se esperaba. Pero aun así, ha sido uno de los episodios más críticos para el lago, en un equilibrio de usos y biodiversidad siempre inestable.

Lacomba asume la dirección del parque una vez superadas las primeras fases de reconstrucción de l’Albufera y con la retirada de toneladas de residuos en el entorno del parque natural finalizada. También llega con una deuda pendiente saldada: la batimetría para medir los fondos de la laguna, cuyos resultados se presentaron el pasado mes de febrero. Eso sí, una de las tareas que tendrá que afrontar próximamente tiene que ver con este proceso. El nuevo director estará al frente de la planificación de los trabajos del dragado selectivo del lago. Además, tiene por delante la ejecución del plan de recuperación del enclave acordado entre Gobierno central y Generalitat y el impulso del grupo de trabajo de la comisión mixta.

Un puesto vacante cuatro años

Cubrir el puesto no ha sido tarea fácil desde 2016, cuando accedió al cargo de directora del Parc Natural Paloma Mateache. Lo hizo después de que el Consell del Botànic reestructurara el organigrama con el objetivo de que fueran perfiles técnicos y expertos, y no personal eventual, quienes estuvieran al frente de los espacios naturales. Pero Mateache se jubiló en 2021 y su reemplazo ya fue complicado: primero accedió al puesto un funcionario interino, Alberto Esteban Lahiguera, pero renunció al cargo. Después de este primer sucesor, el concurso de méritos quedó vacante y un segundo funcionario interino, Rafel Murillo Navarro, que pertenecía al cuerpo superior de técnicos aunque no era funcionario de carrera, ocupó la vacante.

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Pero Murillo también renunció. Tras varios meses buscando la fórmula legal que permitiera el acceso a un puesto de perfil técnico pero de libre designación, el encaje fue posible al integrar el puesto en la estructura y jerarquía de la Conselleria. Lo ocupó entonces María Sahuquillo, bióloga experta en ecosistemas acuáticos continentales y Jefa de Gestión de Proyectos en Espacios Naturales de la Generalitat, pero también dimitió pasados unos meses. Desde entonces, y a pesar de los intentos de los responsables de Medio Ambiente, el puesto seguía sin cubrirse.