Llorca, sobre el veto a las mujeres en la Semana Santa de Sagunt: "Es una entidad privada con sus costumbres, pero debemos impulsar la inclusión"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha tratado de mediar este lunes en la polémica generada en torno al veto a las mujeres en la Semana Santa de Sagunt, llamando a que impere "la inclusión y la igualdad". El jefe del Consell ha mostrado respeto por las "costumbres y arraigos" que han llevado a esta decisión, pero ha pedido "entendimiento y diálogo" para que las mujeres puedan participar.

Este domingo, los hombres de la cofradía de la Sang de Sagunt, que lleva 500 años organizando las celebraciones de Semana Santa, votaron por la continuidad de este veto por abrumadora mayoría, desoyendo las protestas de colectivos de mujeres que reivindican su integración en la fiesta.

Preguntado por esta decisión, que además pone en jaque la catalogación del evento como Fiesta de Interés Nacional, Llorca ha abogado "por la inclusión y la igualdad, que son las políticas que hace este Consell", ha dicho para solicitar que la polémica se solucione "en ese sentido".

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"Apelo al entendimiento y al diálogo", ha señalado el dirigente popular, que aunque ha reconocido que se trata de una "entidad privada con sus constumbres y arraigos", ha remarcado que "en los tiempos actuales, donde todos impulsamos la inclusión y la igualdad, todos debemos trabajar en esa dirección".