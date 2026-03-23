Educación
Más de la mitad de los profesores valencianos de centros públicos han sufrido agresiones
La valenciana es la cuarta comunidad autónoma de las 17 españolas con más casos de violencia hacia los docentes
Más de la mitad de los profesores valencianos que imparten clases en centros públicos ha sufrido alguna agresión. En concreto, el 56,9% del cuerpo de docentes de la Comunitat Valenciana ha sido receptor de algún tipo de violencia en el ejercicio de su trabajo. Lo recoge el informe ‘¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente’, elaborado a partir de una encuesta realizada por el sindicato CSIF a profesorado de todo el Estado.
En el informe del CSIF, aunque la mayor parte de los datos son de carácter nacional y no están desagregados territorialmente, en algunos puntos del documento queda claro que las agresiones a docentes son una realidad desigualmente repartida. A nivel nacional, el 72,2% de los docentes de la escuela pública no se siente respetado en el aula y la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas, según la encuesta, que han respondido más de 7.500 profesionales de la docencia de toda España.
La encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas. Los resultados se han presentado este lunes en una rueda de prensa.
La Comunitat Valenciana, la cuarta de España
Uno de los datos que incorpora el estudio es un listado de las cinco comunidades autónomas con más agresiones y de las cinco donde menos se registraron. La Comunitat Valenciana está la cuarta en número de actos violentos cometidos contra los docentes: el 56,9% de los docentes de centros públicos valencianos dice haber sufrido alguno. Es una cifra que se encuentra por encima de la media estatal del 50%.
Por encima de la Comunitat en el ranking de territorios con más agresiones se encuentra Melilla, donde el 80,2% de los profesores dicen haber sido agredidos, Cataluña, donde ese porcentaje es del 68,4% y Andalucía, con el 64,5%. Inmediatamente por debajo se encuentra Madrid, con un porcentaje de docentes agredidos en los centros públicos del 54,6%.
Un incremento del 300%
A los datos de CSIF se suman los desgranados en las últimas semanas por otros sindicatos. La agresión a un docente en Alcoi en las últimas semanas lo ha dejado patente: el problema de la violencia contra los profesores está viviendo una escalada explosiva. En la Comunitat Valenciana, el sindicato Comisiones Obreras alertaba esta semana pasada de más de 1.800 agresiones físicas y verbales este curso hacia el profesorado, una cantidad que ha crecido en un 300 % respecto a los dos últimos cursos.
Asimismo, un estudio reciente del STEs-Intersindical destacaba que el 85 % de docentes valencianos consideran que el clima en el aula es irrespirable y que han aumentado las agresiones físicas y verbales hacia ellos. No están contentos, ni con su salario ni con su trabajo lo que hace que estén quemados y desmotivados con la enseñanza.
En esa misma línea, y a raíz del caso del profesor de Alcoi, el STEPV pedirá una mesa sectorial monográfica para tratar las agresiones al profesorado exigir la necesidad de una respuesta institucional contundente para garantizar la seguridad del profesorado y mejorar las condiciones en que se desarrolla la tarea educativa en los centros del territorio.
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