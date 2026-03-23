Ir a neurorrehabilitación desde casa: así funciona la unidad pionera en la sanidad valenciana inaugurada en el hospital Mislata-Quart

Dos mujeres de València estaban hoy haciendo puzzles en la nueva unidad de neurorrehabilitación del hospital Mislata-Quart, el antiguo Hospital Militar. Estaban realizando sus ejercicios de rehabilitación y, al finalizar la sesión, volverán tranquilamente a su casa con ayuda del personal de ambulancias. Es una novedad en toda la Comunitat Valenciana porque se trata de la primera unidad de este tipo, especializada en rehabilitación de Neurología y adicional a la de los centros de salud, que se pone en marcha en un hospital valenciano. En este caso es en este Hospital de Atención a Crónicos y Larga Estancia (Hacle), donde se trasladaron los pacientes del antiguo Doctor Moliner, cerrado en julio para su rehabilitación integral.

"Es una alternativa a la hospitalización tradicional -, ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su visita a las instalaciones este lunes- porque, una vez estabilizado su proceso agudo, el paciente se marca a su domicilio que es, sin lugar a dudas, el mejor lugar terapéutico para los crónicos". El servicio funciona desde hace tres semanas y cuenta, en la actualidad, con 10 pacientes residentes en València ciudad o en los municipios del departamento de salud de Manises, y el objetivo es ir ampliando el número de personas atendidas en estas instalaciones. Además, podrían crearse nuevas unidades en otros centros. "Si sigue funcionando igual de bien que hasta ahora -, prosigue-, la idea es extenderlo al resto de hospitales de media y larga estancia". Es decir podrían ser tres Hacles más: en el hospital La Pedrera y La Magdalena, ambos en Castellón; y el Padre Jofré en València.

La unidad ofrece un abordaje multidisciplinar con consultas de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia o psicología. Entre los beneficios de esta modalidad nueva, están favorecer la integración sociofamiliar, evitar el riesgo de infecciones para los pacientes ingresados y mejorar la eficiencia del sistema sanitario porque si se le da el alta a un paciente que puede continuar su progreso en casa, se libera un espacio, una cama, para ingresar a otra persona que lo necesita. También hay una lista de espera significativa para conseguir una cama de crónicos.

El Militar en obras

La Conselleria de Sanidad está ultimando la construcción del nuevo pabellón de Psiquiatría con un total de 75 camas. En principio se estimaba su apertura en marzo, pero lleva un ligero retraso y se abrirá "antes del verano" previsiblemente. "Las obras están muy avanzadas -, ha expresado Gómez-. Recientemente, pusimos en marca el servicio de radiología ambulatoria y, antes del verano, tendremos operativas estas camas para convertir este complejo en referente en València".

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Además, la idea de Sanidad es renovar todo el complejo del antiguo hospital Militar poco a poco, aunque seguramente se trata de un proyecto a muy largo plazo, debido a dos cosas: la inversión necesaria para esto y los trámites de la Administración.