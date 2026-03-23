Europa cambia las normas y hace obligatorio desde abril el pasaporte animal para viajar con perros y gatos: la Generalitat controlará a las mascotas que salgan de la C. Valenciana

Parecía muy lejano pero el momento ha llegado. A partir de abril, las normas para viajar por Europa con animales de compañía cambian y surgen nuevas obligaciones para los propietarios de mascotas. Ahora, las cartillas de vacunación de toda la vida quedan sin utilidad para viajar fuera de España y, desde abril, será necesario el pasaporte animal.

Ya lo anunció en su momento la Unión Europea, que el pasado 20 de enero estableció que, desde abril, se adoptaría un nuevo reglamento encaminado a complementar otro que ya regía el movimiento no comercial de mascotas.

En concreto, la nueva normativa, que previsiblemente entrará en vigor el 22 de abril, actualiza y agrega varias cuestiones de interés al reglamento (UE) 2016/429 sobre el movimiento de los animales de compañía.

El objetivo es frenar el tráfico ilícito de todas aquellas mascotas a las que afecta este nuevo reglamento: perros, gatos, hurones y aves de compañía, así como "evitar situaciones que puedan suponer un riesgo sanitario grave para los animales y para las personas", explican desde la Generalitat Valenciana, que permanecerá atenta a cualquier posible violación de esta nueva normativa.

El nuevo pasaporte europeo para animales de compañía entrará en vigor en abril de 2026. / Vandal

Requisitos del nuevo pasaporte animal europeo

La nueva normativa que entra en vigor en abril de 2026 establece como obligatorio el pasaporte europeo para los animales de compañía residentes en la Unión Europea siempre que se quiera sacarlos de España y viajar con ellos por el continente.

Este pasaporte europeo de mascotas debe contener datos clave sobre el animal, como su número de identificación (microchip con su nombre, la especie, la raza y el sexo), el nombre del propietario, las vacunas que tiene puestas (sobre todo la rabia), los tratamientos antiparasitarios que ha recibido y los datos del veterinario que lo expide. Además, el pasaporte debe estar firmado por un profesional autorizado en medicina animal.

La documentación, no obstante, no estará disponible para todos los animales de compañía. Para que una de estas mascotas pueda tener su propio pasaporte europeo y, gracias a él, viajar con su propietario por territorio europeo, deberá cumplir una serie de requisitos.

Entre las cuestiones imprescindibles para poder acceder a ese pasaporte europeo animal destacan:

el animal debe tener microchip

debe estar vacunado contra la rabia

ha de tener al menos 12 semanas de vida

no puede viajar hasta 21 después de haber sido vacunado

Además, el propietario de la mascota tendrá que registrar con antelación el viaje de su animal de compañía. De esta forma las autoridades tendrán un conocimiento exhaustivo de los movimientos de estos animales por suelo europeo.

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La UE cambia las normas y establece el pasaporte europeo animal como indispensable para viajar por suelo europeo con una mascota. / Pexels

La intención no es otra que intentar prevenir en la Unión Europea las enfermedades que puedan afectar a perros, gatos, hurones o aves de compañía. Con este fin, las autoridades podrán establecer controles sanitarios cuando consideren que son necesarios y siempre fundamentados en riesgos específicos para la salud de los animales.