Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía

La circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia/Alicante/Murcia ha quedado suspendida este lunes a su paso por Cuenca debido a la presencia de personas cerca de la vía en las inmediaciones de la estación Fernando Zóbel, una incidencia que ha provocado retrasos en varios trenes y que ya ha sido restablecida.

A las 18:35 horas

Adif y Renfe han informado a través de sus redes sociales de que la circulación se interrumpió en torno a las 18:35 horas, a petición de la Guardia Civil, por la presencia de personas en un punto de paso no autorizado próximo a la estación conquense.

La incidencia ha afectado a varios trenes de alta velocidad, algunos de los cuales han quedado detenidos en las estaciones mientras se resolvía la situación.

Retrasos

Pocos minutos antes de las 19:00 horas, Renfe ha comunicado el restablecimiento de la circulación ferroviaria y ha señalado que el servicio tenderá a normalizarse de forma paulatina.

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Entre los trenes afectados figuran varios servicios con salida desde la estación Cuenca-Fernando Zóbel con destino al Levante, como el AVE 11081 con destino Valencia-Joaquín Sorolla, previsto para las 19:58 horas, y el AVE 05382 con destino Alicante, programado para las 20:05 horas.