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Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía

La Guardia Civil pide la detencción de la circulación por la presencia de personas en un punto de paso no autorizado próximo a la estación Fernando Zóbel

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE

Varios pasajeros en la estación de Atocha se suben a un tren AVE

J.Roch

València

La circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia/Alicante/Murcia ha quedado suspendida este lunes a su paso por Cuenca debido a la presencia de personas cerca de la vía en las inmediaciones de la estación Fernando Zóbel, una incidencia que ha provocado retrasos en varios trenes y que ya ha sido restablecida.

A las 18:35 horas

Adif y Renfe han informado a través de sus redes sociales de que la circulación se interrumpió en torno a las 18:35 horas, a petición de la Guardia Civil, por la presencia de personas en un punto de paso no autorizado próximo a la estación conquense.

La incidencia ha afectado a varios trenes de alta velocidad, algunos de los cuales han quedado detenidos en las estaciones mientras se resolvía la situación.

Retrasos

Pocos minutos antes de las 19:00 horas, Renfe ha comunicado el restablecimiento de la circulación ferroviaria y ha señalado que el servicio tenderá a normalizarse de forma paulatina.

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Entre los trenes afectados figuran varios servicios con salida desde la estación Cuenca-Fernando Zóbel con destino al Levante, como el AVE 11081 con destino Valencia-Joaquín Sorolla, previsto para las 19:58 horas, y el AVE 05382 con destino Alicante, programado para las 20:05 horas.

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