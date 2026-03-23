La tarjeta del SIP cambia el rojo por el azul

El cambio del color corporativo de la Generalitat afecta a la salud. En concreto, al sistema público y la tarjeta que se ha de mostrar cada vez que se va a un centro sanitario. Porque la implantación del azul como nueva tonalidad oficial de la Administración autonómica, complementando (y relegando) al rojo, ha teñido también el SIP. Se ve en las nuevas tarjetas emitidas, algo de lo que han avisado lectores del periódico, sustituyendo la franja roja superior por el Azul Pantone 293C.

Es el mismo tono que ya se está utilizando, entre otras cuestiones, en los carteles que acompañan las comparecencias de prensa de los miembros del Consell y que ha supuesto complementar al Rojo Pantone 186C que ha sido el oficial desde el inicio del autogobierno, hace más de 40 años. La incorporación del azul, con su consiguiente polémica por la vinculación partidista, ha sido una medida tomada con la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau, con orden interna en diciembre de 2025, pero que viene trabajándose desde agosto de 2024 todavía con Carlos Mazón en el Ejecutivo autonómico. Para que digan que la sanidad no entiende de colores.

La sigla SIP corresponde a Sistema de Identificación Personal. Aunque a menudo se habla de «la tarjeta SIP», el término SIP se refiere más ampliamente al sistema de identificación que subyace a la tarjeta física. Este sistema fue implementado para estandarizar la identificación de los ciudadanos en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todas las comunidades autónomas de España. No obstante, el diseño y la tipografía de las tarjetas varía según cada territorio.

A pesar de esto último, la tarjeta SIP contiene información esencial para la correcta identificación y el acceso a los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos.

Generalmente, los datos que aparecen son los siguientes: Datos personales del titular, como el nombre y apellidos, así como el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Número de Identificación de Extranjero (NIE). También incluye el número de identificación personal SIP, o sea, el código alfanumérico único y principal, que identifica al usuario en todo el sistema sanitario.

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Además de identificar a la comunidad que ha emitido la tarjeta, incorpora datos del centro de salud y/o médico asignado. En muchos casos, incluye el nombre o código del centro de atención primaria (CAP) y, a veces, el nombre del médico o pediatra de cabecera. Algunas tarjetas, especialmente las temporales o para extranjeros, pueden tener una fecha de caducidad. Las tarjetas de ciudadanos españoles o residentes de larga duración suelen ser indefinidas.n