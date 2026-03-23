El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana

El tiempo en Valencia en Semana Santa trae sorpresas mayúsculas. Así se puede interpretar al escuchar las palabras de Samuel Biener, experto climatólogo de la Universitat de Alacant y colaborador de Meteored, portal especializado en la predicción meteorológica que este lunes 23 de marzo ha celebrado un seminario web para adelantar lo que nos espera en las próximas fiestas y analizar la influencia de fenómenos como el Niño o la llegada de futuras danas.

Aunque todavía existe mucha incertidumbre sobre la evolución del tiempo en Valencia y en España en general para los días más importantes de la Semana Santa, Biener sí se ha atrevido a anunciar unas fiestas en la Comunitat Valenciana con un ambiente "más fresco" de lo habitual (entre 1 y 3 ºC menos de lo normal para principios de abril), con chubascos probables al sur del Golfo de Valencia en el inicio de la Semana Santa, e incluso con nevadas en las sierras al sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante.

El peligro esos días llegará en forma de dana o inestabilidad desde el Mediterráneo o incluso desde el continente europeo, por lo que la Comunitat Valenciana se vería directamente expuesta a posibles lluvias e incluso nieve en determinados días de la Semana Santa. Según Biener, lo que parece claro es que "habrá que estar muy pendientes" de lo que se descuelgue desde el Mediterráneo o Europa, puesto que la "inestabilidad no vendrá esta vez del Atlántico".

Ambiente invernal en Semana Santa

La ondulación de la corriente en chorro, que separa las masas de aire muy frío de las de aire más cálido o templado propias de latitudes medias como la de España y que dirige la circulación atmosférica en niveles bajos, favorecerá que en torno al Domingo de Ramos se genere una situación de cresta atlántica al noroeste de la península ibérica que afectará directamente al tiempo en esos días.

Eso ocasionará que lleguen vientos del norte y noroeste que provocarán un "ambiente invernal" en muchos puntos de España debido a la llegada de aire polar continental hasta, al menos, el lunes de Semana Santa. Esta situación de frío, en la que también pueden darse algunos chubascos, también dejará "nieve en cotas relativamente bajas", advierte Samuel Biener en el seminario web de Meteored.

De hecho, según el climatólogo son probables las lluvias "irregulares al sur del Golfo de Valencia e incluso alguna nevada en sierras del sur de Valencia y norte de Alicante".

Este pronóstico parece confirmarlo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que establece la cota de nieve en la ciudad de València para el Domingo de Ramos en unos escasos 600 metros de altura. Buñol se encuentra a 441 metros sobre el nivel del mar y Requena, a 692.

El tiempo en València para los próximos días, según la Aemet, que anuncia una cota de nieve muy baja para el Domingo de Ramos. / Aemet

A partir del Domingo de Ramos, 29 de marzo, la incertidumbre aumenta pero la tendencia está clara: un anticiclón "bastante robusto" se situará al noroeste de la península (en el entorno de Reino Unido) y, en función de donde se ubique finalmente, tendrá unas consecuencias u otras en el tiempo en la Comunitat Valenciana durante Semana Santa.

Si se descuelga una dana desde Europa, "seguramente haya algún chubasco sobre todo al sur del Golfo de Valencia y ambiente frío", pero si llega desde más al oeste y "giran los vientos a gregal (noreste), podrían darse más precipitaciones, alguna tormenta y algo de nieve", detalla Biener.

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En cualquier caso, y pese a que esa dana puede condicionar y mucho el tiempo en Valencia durante la Semana Santa, lo cierto es que su tránsito será rápido y no afectará a todos los días de las fiestas. Así, la inestabilidad será la nota generalizada, con jornadas marcadas por las lluvias (más extensas que cuantiosas) pero sin una continuidad en el tiempo: días de lluvias pero pasajeras, puesto que no dominarán por completo toda la Semana Santa en Valencia.